USD 1.7000
EUR 1.8601
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Король заболел… и не приедет в Баку
Новость дня
Король заболел… и не приедет в Баку

Зеленский расскажет премьеру Британии об украинском плане победы

обновлено 13:50
13:50 619

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон и начал переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

ВВС передает, что глава британского правительства встретил Зеленского у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Президент Украины сообщил, что намерен ознакомить премьер-министра Великобритании с украинским планом победы, который он недавно представил американским политикам.

Во время встречи Стармер сказал Зеленскому, что «очень важно продемонстрировать нашу постоянную преданность поддержке Украины» и «обсудить план, поговорить о нем более подробно».

Как передает британское агентство Press Association, во время встречи со Стармером Зеленский, вероятно, снова попытается добиться разрешения на применение британских крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, таких как военные аэродромы. США и Британия пока не позволяют Украине использовать предоставленные ими ракеты для поражения российских объектов, расположенных вдали от границ. Киев считает, что такие удары позволят в том числе более эффективно бороться с российской авиацией, однако, по данным прессы, в Вашингтоне опасаются эскалации и прямого втягивания в войну блока НАТО.

* * * 13:14

Президент Украины Владимир Зеленский намерен за один день посетить лидеров четырех крупнейших стран Европы, чтобы обсудить с ними усиление военной поддержки Украины.

Как пишет The Moscow Times, президент Украины отправился в турне после отмены субботнего саммита контактной группы по обороне Украины, где он должен был представить союзникам свой план победы.

Ранее планировалось, что встречу с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии проведет президент США Джо Байден. Участие Зеленского тоже предполагалось. После этого в субботу на американской базе «Рамштайн» под председательством Байдена должно было пройти заседание с участием более 50 военных союзников Украины. Но Байден отменил поездку из-за урагана «Милтон». Не приедет в Германию и министр обороны США Ллойд Остин.

Поздно вечером в среду Зеленский объявил о поездке в Великобританию, Францию, Италию и Германию: «В течение 24 часов я начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит укрепление нашей военной составляющей».

Во встрече с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне будет участвовать и новый генеральный секретарь НАТО, бывший премьер Нидерландов и активный сторонник военной помощи Украине Марк Рютте.

Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
15:06 59
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане фото
14:36 458
«Просто рай для экотуризма»: медиатур «Год Хыналыга в ЮНЕСКО»
«Просто рай для экотуризма»: медиатур «Год Хыналыга в ЮНЕСКО» фото
14:34 396
Трамп проигрывает Харрис и экономику
Трамп проигрывает Харрис и экономику наша корреспонденция
13:40 1408
Русские ставят на Имишли
Русские ставят на Имишли новый поворот
01:13 12648
Армия Израиля сообщила о боях с «Хезболлой»
Армия Израиля сообщила о боях с «Хезболлой» обновлено 14:00
14:00 1401
Африканок обманом заманили в Россию и заставили собирать дроны
Африканок обманом заманили в Россию и заставили собирать дроны
13:49 1524
Беспилотники атаковали военный аэродром на Северном Кавказе. Жителей эвакуируют
Беспилотники атаковали военный аэродром на Северном Кавказе. Жителей эвакуируют обновлено 09:50
09:50 10487
Квадроберы в Ереване, или Как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем»
Квадроберы в Ереване, или Как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем» итоги с haqqin.az; все еще актуально
00:49 7570
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
12:46 3227
Украина отказалась замораживать войну
Украина отказалась замораживать войну обновлено 13:56
13:56 3294

ЭТО ВАЖНО

Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
15:06 59
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане фото
14:36 458
«Просто рай для экотуризма»: медиатур «Год Хыналыга в ЮНЕСКО»
«Просто рай для экотуризма»: медиатур «Год Хыналыга в ЮНЕСКО» фото
14:34 396
Трамп проигрывает Харрис и экономику
Трамп проигрывает Харрис и экономику наша корреспонденция
13:40 1408
Русские ставят на Имишли
Русские ставят на Имишли новый поворот
01:13 12648
Армия Израиля сообщила о боях с «Хезболлой»
Армия Израиля сообщила о боях с «Хезболлой» обновлено 14:00
14:00 1401
Африканок обманом заманили в Россию и заставили собирать дроны
Африканок обманом заманили в Россию и заставили собирать дроны
13:49 1524
Беспилотники атаковали военный аэродром на Северном Кавказе. Жителей эвакуируют
Беспилотники атаковали военный аэродром на Северном Кавказе. Жителей эвакуируют обновлено 09:50
09:50 10487
Квадроберы в Ереване, или Как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем»
Квадроберы в Ереване, или Как Пашинян стал в Кремле «Николом Владимировичем» итоги с haqqin.az; все еще актуально
00:49 7570
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
Суд вынес решение по делу убившего всю свою семью Ахмедова
12:46 3227
Украина отказалась замораживать войну
Украина отказалась замораживать войну обновлено 13:56
13:56 3294
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться