Зеленский расскажет премьеру Британии об украинском плане победы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон и начал переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

ВВС передает, что глава британского правительства встретил Зеленского у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Президент Украины сообщил, что намерен ознакомить премьер-министра Великобритании с украинским планом победы, который он недавно представил американским политикам.

Во время встречи Стармер сказал Зеленскому, что «очень важно продемонстрировать нашу постоянную преданность поддержке Украины» и «обсудить план, поговорить о нем более подробно».

Как передает британское агентство Press Association, во время встречи со Стармером Зеленский, вероятно, снова попытается добиться разрешения на применение британских крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, таких как военные аэродромы. США и Британия пока не позволяют Украине использовать предоставленные ими ракеты для поражения российских объектов, расположенных вдали от границ. Киев считает, что такие удары позволят в том числе более эффективно бороться с российской авиацией, однако, по данным прессы, в Вашингтоне опасаются эскалации и прямого втягивания в войну блока НАТО.