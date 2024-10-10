Зеленский расскажет премьеру Британии об украинском плане победы
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон и начал переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
ВВС передает, что глава британского правительства встретил Зеленского у входа в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Президент Украины сообщил, что намерен ознакомить премьер-министра Великобритании с украинским планом победы, который он недавно представил американским политикам.
Во время встречи Стармер сказал Зеленскому, что «очень важно продемонстрировать нашу постоянную преданность поддержке Украины» и «обсудить план, поговорить о нем более подробно».
Как передает британское агентство Press Association, во время встречи со Стармером Зеленский, вероятно, снова попытается добиться разрешения на применение британских крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, таких как военные аэродромы. США и Британия пока не позволяют Украине использовать предоставленные ими ракеты для поражения российских объектов, расположенных вдали от границ. Киев считает, что такие удары позволят в том числе более эффективно бороться с российской авиацией, однако, по данным прессы, в Вашингтоне опасаются эскалации и прямого втягивания в войну блока НАТО.
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен за один день посетить лидеров четырех крупнейших стран Европы, чтобы обсудить с ними усиление военной поддержки Украины.
Как пишет The Moscow Times, президент Украины отправился в турне после отмены субботнего саммита контактной группы по обороне Украины, где он должен был представить союзникам свой план победы.
Ранее планировалось, что встречу с лидерами Германии, Великобритании, Франции и Италии проведет президент США Джо Байден. Участие Зеленского тоже предполагалось. После этого в субботу на американской базе «Рамштайн» под председательством Байдена должно было пройти заседание с участием более 50 военных союзников Украины. Но Байден отменил поездку из-за урагана «Милтон». Не приедет в Германию и министр обороны США Ллойд Остин.
Поздно вечером в среду Зеленский объявил о поездке в Великобританию, Францию, Италию и Германию: «В течение 24 часов я начну переговоры с ключевыми партнерами, от которых зависит укрепление нашей военной составляющей».
Во встрече с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне будет участвовать и новый генеральный секретарь НАТО, бывший премьер Нидерландов и активный сторонник военной помощи Украине Марк Рютте.