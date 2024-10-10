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Эрдоган посетит Албанию и Сербию

13:21 497

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Албанию и Сербию с официальными визитами 10-11 октября.

Согласно сообщению Управления по связям, цель визитов - укрепление двусторонних связей и углубление сотрудничества в разных сферах. Эрдоган примет участие в заседаниях Совета сотрудничества высокого уровня, который действует в обеих странах.

В Албании турецкий лидер вместе с премьер-министром Эди Рамой откроет крупнейшую на Балканах мечеть Намазгах в Тиране, строительство которой финансировалось Турцией.

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