Эрдоган посетит Албанию и Сербию
13:21 497
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Албанию и Сербию с официальными визитами 10-11 октября.
Согласно сообщению Управления по связям, цель визитов - укрепление двусторонних связей и углубление сотрудничества в разных сферах. Эрдоган примет участие в заседаниях Совета сотрудничества высокого уровня, который действует в обеих странах.
В Албании турецкий лидер вместе с премьер-министром Эди Рамой откроет крупнейшую на Балканах мечеть Намазгах в Тиране, строительство которой финансировалось Турцией.
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