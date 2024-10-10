Борис Джонсон о позиции Трампа по Украине: Может «очень сильно удивить»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, возможно, предотвратил бы вторжение России в Украину, если бы был президентом, заявил в очередной раз бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью Times Radio.

«Я считаю, что когда Дональд Трамп говорит, что если бы он был президентом в 2022 году, то не было бы российского вторжения в Украину, это достоверное утверждение. Я действительно считаю это правдоподобным», - заявил он.

Джонсон также отметил, что в отношении России Трамп может «очень сильно удивить».

«Я думаю, что некоторый пессимизм [в отношении Трампа] преувеличен… Когда я был министром иностранных дел, он выгнал этих русских шпионов, 60 из них. Так что он может удивить очень сильно», - отметил он.

Ранее Джонсон уже заявлял, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы президентом США был Дональд Трамп. По его мнению, «непредсказуемости Трампа» было бы достаточно, чтобы убедить Путина не рисковать войной с суверенной страной.