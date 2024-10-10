Трамп проигрывает Харрис и экономику

Очень важная новость для Камалы Харрис: экономисты Goldman Sachs, одного из ведущих инвестиционных банков мира, пришли к выводу, что с президентом Харрис экономика США будет развиваться лучше, чем в случае, если к власти вернется Дональд Трамп. Трамп, говорится в исследовании банка, не представил нации своего вызывающего доверия экономического плана, а все его предложения сводятся лишь к повышению тарифов на импортные товары. Кандидат в президенты от республиканцев обещает «возродить американскую промышленность» за счет больших тарифов на импорт и налоговых льгот для американских компаний, которые переведут производство из-за границы на родину. Больше всего, рассчитал Трамп, должно достаться Китаю - на его товары в Америку предполагается повысить тарифы на целых 60 процентов. Но ущерб почувствуют и другие страны мира - для них тарифы повысятся на 10 процентов.

«Согласно моему плану, американские сотрудники больше не будут беспокоиться о том, что рабочие места уходят в зарубежные страны. Наоборот, зарубежные страны будут беспокоиться о том, что теряют рабочие места, уходящие в Америку», — провозглашает бывший президент. Однако Goldman Sachs полностью развенчивает это утверждение. Его ведущие экономисты доказывают, что повышение импортных тарифов, например, на автомобили из Китая, Мексики и Европейского союза, лишь приведут к скачку инфляции, не говоря уже о том, что эти страны, традиционные партнеры Америки, могут принять жесткие ответные меры. А вкупе с резким ужесточением иммиграционной политики, которое обещает Трамп, это намного превзойдет обещанный фискальный рост. Goldman Sacks не единственный, кто негативно относится к экономическим импровизациям Дональда Трампа. В июне 16 лауреатов Нобелевской премии разных лет в своем письме указали на «серьезные риски второго президентства Трампа для экономики США». Такого же мнения придерживаются и аналитики финансовой компании Allainz, которые полагают, что «высокие тарифы нанесут большой ущерб американской экономике и приведут к развалу отношений с торговыми партнерами страны». У Камалы Харрис совершенно другой экономический план, и его довольно высоко оценивают те же экономисты Goldman Sachs. Они говорят о том, что если Харрис победит на выборах, то предлагаемый ею план предоставления кредитов для среднего класса и повышения налогов для больших корпораций (последнее вызывает зубовный скрежет у команды Трампа) приведет к значительному росту ВВП.

Справедливости ради надо заметить, что целиком это преимущество он еще не потерял. Но если в соперничестве с Джо Байденом его рейтинг по экономике был выше на 12 процентов, то теперь он в противостоянии с Харрис сократился вдвое, а некоторые опросы показывают, что оба уже достигли ничьей. Камала Харрис в целом продолжает политику Байдена по предоставлению кредитов среднему частному бизнесу, по выделению существенных кредитов американцам на покупку домов, кредитов семьям при рождении детей, предоставление субсидий промышленным производителям. Однако ее слова и сам тон лучше доходят до рядового избирателя, чем у Байдена. Однако есть и еще один фактор, почему Трамп теряет преимущество над Харрис в экономических вопросах, и он важнее, чем сравнение двух экономических программ. Дело в том, что сама американская экономика в последнее время демонстрирует замечательный рост. Повышение цен на продукты в супермаркетах заметно замедлилось. Инфляция, считают в Федеральной резервной системе, вплотную приблизилась к отметке в 2 процента, именно поэтому в прошлом месяце федералы впервые за долгое время понизили учетную ставку. Что, конечно, приветствовали миллионы американских заемщиков.