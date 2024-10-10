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Американцы перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью самолетов

13:40 505

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов, сообщило американское Центральное командование, передал Air and Spaceforces.

На фоне противостояния на Ближнем Востоке в регион для безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle.

Новые Strike Eagles отправляются на Ближний Восток с авиабазы Mountain Home, штат Айдахо.

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