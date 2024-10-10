Американцы перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью самолетов
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Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов, сообщило американское Центральное командование, передал Air and Spaceforces.
На фоне противостояния на Ближнем Востоке в регион для безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle.
Новые Strike Eagles отправляются на Ближний Восток с авиабазы Mountain Home, штат Айдахо.
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