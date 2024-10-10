Африканок обманом заманили в Россию и заставили собирать дроны

Россия обманом заставила африканок собирать беспилотники для войны против Украины, выяснило Associated Press (AP). Издание поговорило с шестью женщинами, которые работают на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.

Они рассказали, что наткнулись на рекламу в социальных сетях, которая обещала молодым африканкам бесплатный билет на самолет в Россию и высокооплачиваемую стажировку в таких сферах, как гостеприимство и общественное питание. Для этого нужно было лишь пройти компьютерную игру и тест на знание русского языка из 100 слов. Все это подавалось как «приключение в Европе». Однако по прибытии в Татарстан девушки узнали, что будут трудиться на заводе по производству оружия, а именно собирать ударные дроны иранской разработки, известные как Shahed.

По данным издания, завод в «Алабуге» ищет африканок в возрасте 18–22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия. В первой половине этого года на работу были приняты 182 жительницы восточной и центральной части континента, сообщается на странице Facebook, посвященной программе Alabuga Start. В настоящее время предложение распространяется также на страны Латинской Америки и Азии, например, Шри-Ланку. Реклама обещает «помочь женщинам начать свою карьеру».

Одна из девушек, которая согласилась работать в России, с воодушевлением документировала свое путешествие, делая селфи в аэропорту и концентрируясь на слове «Европа» при съемке маршрута полета. Однако, прибыв в «Алабугу», она узнала, что ей нужно будет делать, и поняла, что это «ловушка». «Компания занимается производством беспилотников. Больше ничем… Я жалею и проклинаю тот день, когда начала делать все эти штуки», — заявила она.

Другие женщины пожаловались на то, что их рабочее время длиннее, а зарплата меньше обещанного ($500 вместо $700). По словам четырех сотрудниц, они трудятся по 12 часов с бессистемными выходными и при этом находятся под постоянным наблюдением не только на заводе, но и в общежитии. Еще одна работница рассказала, что из ее зарплаты вычитали расходы на жилье, авиабилеты, медицинское обслуживание и занятия русским языком, а на оставшуюся сумму она с трудом оплачивала элементарные вещи, такие как проезд в автобусе. По ее словам, с африканскими женщинами «обращаются как с ослами, их держат в рабстве», а банковские санкции против России затрудняют отправку денег домой.

Также все опрошенные женщины пожаловались, что им приходится работать с едкими химикатами, от которых на коже появляются сильно зудящие «маленькие дырочки». «Боже мой, я могла поцарапаться! Я никогда не устану чесаться. Многие девочки страдают», — призналась одна из работниц.

Из утечки документов и данных вашингтонского Института науки и международной безопасности следует, что «Алабуга» является основным российским заводом по производству дронов-камикадзе. К 2025 году он планирует выпускать 6000 таких БПЛА в год. По словам сотрудника института, бывшего инспектора ООН по вооружениям Дэвида Олбрайта, эта цель уже достигнута с опережением графика — к концу апреля на заводе были готовы 4500 беспилотников.

По данным агентства, «Алабуга» — единственное российское производство, которое набирает женщин из Африки, Азии и Южной Америки для изготовления оружия. В условиях острейшего дефицита кадров, когда многие россияне уже заняты в военной промышленности, воюют в Украине или уехали за границу, руководство завода прибегло к привлечению дешевой иностранной рабочей силы и студентов местных профессиональных училищ. Из утечки документов следует, что численность персонала «Алабуги» выросла с 900 человек в 2023 году до более 2600 человек в 2024-м.

Российские чиновники проводили вербовочные мероприятия в Уганде, в том числе пытались набрать сотрудников в ее детских домах, сообщалось в телеграм-канале «Алабуги». Также они посетили более 26 посольств в Москве, чтобы продвинуть программу.

Действия России «потенциально могут соответствовать критериям торговли людьми, если вербовка является мошеннической, а цель — эксплуатация», — заявила AP представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. Она также напомнила, что РФ является участником Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.