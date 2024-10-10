Китай собирает автомобили для России на западных заводах
Китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей в России на трех заводах, которые остались от западных конкурентов, включая Volkswagen и Mercedes.
Издание Reuters пишет, что китайские автопроизводители захватили более половины авторынка РФ по объему продаж с тех пор, как большинство западных конкурентов покинули страну из-за полномасштабного вторжения в Украину. Теперь они расширяют сферу своего влияния, чтобы охватить и большую часть российского производства.
В дополнение к импорту готовых авто в Россию Chery, на долю которой приходится почти пятая часть продаж легковушек в РФ, импортирует почти готовые машины и завершает сборку на трех российских заводах. Компания, вероятно, делает ставку на высокий спрос в стране, поскольку внутренний рынок России борется с ограниченным объемом производства и неиспользуемыми производственными мощностями.