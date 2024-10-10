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Китай собирает автомобили для России на западных заводах

14:10 810

Китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей в России на трех заводах, которые остались от западных конкурентов, включая Volkswagen и Mercedes.

Издание Reuters пишет, что китайские автопроизводители захватили более половины авторынка РФ по объему продаж с тех пор, как большинство западных конкурентов покинули страну из-за полномасштабного вторжения в Украину. Теперь они расширяют сферу своего влияния, чтобы охватить и большую часть российского производства.

В дополнение к импорту готовых авто в Россию Chery, на долю которой приходится почти пятая часть продаж легковушек в РФ, импортирует почти готовые машины и завершает сборку на трех российских заводах. Компания, вероятно, делает ставку на высокий спрос в стране, поскольку внутренний рынок России борется с ограниченным объемом производства и неиспользуемыми производственными мощностями.

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