Российская армия может утратить численное преимущество

Численное преимущество России над Украиной может начать уменьшаться уже к концу этого года, считает американский военный эксперт Майкл Кофман. В интервью изданию Intelligencer Кофман отметил, что, несмотря на давление, которое Россия оказывает на Украину, ее силы испытывают значительное истощение и сталкиваются с серьезными ограничениями.

"Вероятно, преимущество России на поле боя начнет уменьшаться, когда мы приближаемся к зиме, и далее до 2025 года", - сказал эксперт.

Несмотря на это, Кофман подчеркнул, что Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, однако темпы ее наступательных операций существенно замедлятся.

"Это может дать Украине надежду, ведь российское продвижение на востоке остается медленным и сопровождается большими потерями живой силы и техники. Одной из причин этого является то, что Россия все больше полагается на устаревшую советскую технику, запасы которой ограничены. Россия использует остатки своего советского наследия, но темпы производства новой техники не соответствуют потерям на поле боя.

Это заставляет российские войска менять тактику, чтобы минимизировать потери, но в то же время это затрудняет достижение значимых прорывов. Кроме того, Россия сталкивается с проблемами в вербовке новых солдат. Высокие бонусы, которые Кремль предлагает новобранцам, свидетельствуют о напряженности в этом вопросе. Например, в июле Россия рекламировала выплаты, соизмеримые с американскими военными зарплатами, что является аномальным на фоне средней зарплаты в стране", - отметил он.