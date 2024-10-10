Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью

Авиабомба QFAB-250 LG, разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана с использованием лазерного целеуказателя от турецкой компании ASELSAN, поразила цель со стопроцентной точностью. Испытания прошли на прошлой неделе. По данным турецких СМИ, боевой самолет Су-25 ВВС Азербайджана сбросил бомбы QFAB-250, оснащенные лазерной прицельной системой, по заранее определенным целям. Бомбы точно поразили цели, и испытания по интеграции лазерной прицельной системы с азербайджанскими авиабомбами были успешно завершены. Сообщается, что испытания проводились на протяжении некоторого времени и состояли из нескольких этапов. Интеграция лазерной прицельной системы, разработанной компанией ASELSAN, с азербайджанскими авиабомбами является одним из эпизодов укрепляющегося в последние годы многостороннего сотрудничества между национальными военными промышленностями двух стран. В ходе выставки оборонной промышленности ADEX 2024, проходившей в Баку в эти дни, были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве между азербайджанскими и турецкими компаниями, включая совместное производство авиабомб.

Кроме того, были продемонстрированы различные современные системы вооружений, разработанные национальными военными промышленностями Турции и Азербайджана. В статье американского журнала Forbes отмечается, что Азербайджан глубоко модернизирует советскую военную технику с участием турецких и израильских компаний. В качестве примера журнал напоминает о демонстрации модернизированных израильскими компаниями танков Т-72 на выставке ADEX-2024. «Модернизация свидетельствует о том, что Азербайджан хочет поддерживать свою старую технику в рабочем и актуальном состоянии, одновременно модернизируя свои вооруженные силы с помощью новых усовершенствованных беспилотников израильского и турецкого производства, а также современных многоцелевых истребителей JF-17C Block III из Пакистана», - пишет автор статьи Пол Иддон. Как отмечает автор, на Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX) 2024, которая прошла с 24 по 26 сентября, Баку представил модернизированный штурмовик Су-25 Frogfoot и основные боевые танки Т-72.