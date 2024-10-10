Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Авиабомба QFAB-250 LG, разработанная Министерством оборонной промышленности Азербайджана с использованием лазерного целеуказателя от турецкой компании ASELSAN, поразила цель со стопроцентной точностью.
Испытания прошли на прошлой неделе. По данным турецких СМИ, боевой самолет Су-25 ВВС Азербайджана сбросил бомбы QFAB-250, оснащенные лазерной прицельной системой, по заранее определенным целям. Бомбы точно поразили цели, и испытания по интеграции лазерной прицельной системы с азербайджанскими авиабомбами были успешно завершены. Сообщается, что испытания проводились на протяжении некоторого времени и состояли из нескольких этапов.
Интеграция лазерной прицельной системы, разработанной компанией ASELSAN, с азербайджанскими авиабомбами является одним из эпизодов укрепляющегося в последние годы многостороннего сотрудничества между национальными военными промышленностями двух стран. В ходе выставки оборонной промышленности ADEX 2024, проходившей в Баку в эти дни, были подписаны многочисленные соглашения о сотрудничестве между азербайджанскими и турецкими компаниями, включая совместное производство авиабомб.
Кроме того, были продемонстрированы различные современные системы вооружений, разработанные национальными военными промышленностями Турции и Азербайджана.
В статье американского журнала Forbes отмечается, что Азербайджан глубоко модернизирует советскую военную технику с участием турецких и израильских компаний. В качестве примера журнал напоминает о демонстрации модернизированных израильскими компаниями танков Т-72 на выставке ADEX-2024.
«Модернизация свидетельствует о том, что Азербайджан хочет поддерживать свою старую технику в рабочем и актуальном состоянии, одновременно модернизируя свои вооруженные силы с помощью новых усовершенствованных беспилотников израильского и турецкого производства, а также современных многоцелевых истребителей JF-17C Block III из Пакистана», - пишет автор статьи Пол Иддон.
Как отмечает автор, на Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX) 2024, которая прошла с 24 по 26 сентября, Баку представил модернизированный штурмовик Су-25 Frogfoot и основные боевые танки Т-72.
Среди других модернизированных образцов советского вооружения, представленных на мероприятии, были зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» и зенитные ракетные комплексы малой дальности 9К33 «Оса». Эти системы были разработаны в конце 1950-х - 1960-х годов.
Как известно, Turkish Aerospace Industries (TUSAS) модернизировала Су-25 Военно-воздушных сил Азербайджана. Благодаря этим улучшениям азербайджанские Су-25 теперь могут запускать различные турецкие управляемые и планирующие бомбы, а также крылатые ракеты, что предоставляет самолетам непосредственной авиационной поддержки возможность наносить удары с большого расстояния. Авионика самолета также получила комплексную модернизацию.
«Выбор Азербайджана в пользу Турции, а не Израиля для модернизации Су-25 также представляет интерес, учитывая опыт Израиля в этой области, как это было в случае с модернизацией грузинского парка Су-25 компанией Elbit. Возможно, Азербайджан предпочел, чтобы его Су-25 были совместимы с турецкими боеприпасами, так как это повысило бы оперативную совместимость с турецкими вооруженными силами, что является общей стратегической целью Анкары и Баку», - отмечает автор.