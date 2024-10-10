Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане

28 сентября компания Mastercard, один из лидеров мировых платежных технологий, провела первую в Азербайджане презентацию программы Priceless, предоставляющей уникальный опыт. Гёйгёльский винный завод является первым партнером программы Priceless в стране, целью которой является предоставление клиентам не только финансовых услуг, но и незабываемых моментов и различных впечатлений. Priceless регулярно предлагает держателям Mastercard доступ к специальным мероприятиям и эксклюзивным впечатлениям, которые повышают ценность их повседневной жизни.

Это сотрудничество выдвигает на передний план ценность мультикультурного прошлого Азербайджана, а также историческое наследие города Гёйгёль, ранее известного как Еленендорф, основанного немцами Швабинга, и 160-летние традиции винодельни Гёйгёль. Престижное мероприятие началось с посещения гостями старинных улиц Гёйгёля и церкви Святого Иоанна.

Путешествие продолжилось на винном заводе «Гёйгёль», основанном братьями Форер в 1860 году и являющемся одним из важнейших производителей вина в Азербайджане. Гости посетили виноградники с 13 видами винограда площадью 518 га, старинные винные и коньячные погреба при сопровождении итальянских винных экспертов. Они были проинформированы о процессе производства продукции с презентацией виноделов, а также организована эксклюзивная дегустация насыщенных вин и коньяков.

Гёйгёльский винный завод стал идеальным местом для бесценного опыта, посвященного традициям и инновациям с богатой историей и изысканным мастерством.