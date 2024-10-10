«Просто рай для экотуризма»: медиатур «Год Хыналыга в ЮНЕСКО»

Государственное агентство по туризму (ГАТ) организовало для более 40 представителей средств массовой информации медиатур в Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кёч Йолу» («Хыналыг и Кочевой путь»), приуроченный к годовщине включения Хыналыга в список ЮНЕСКО. Как передает корреспондент haqqin.az, участникам тура была предоставлена информация о проделанных за год работах после того, как проект «Культурный ландшафт Хыналыг и Кёч Йолу» получил статус объекта Всемирного наследия. Было отмечено, что в заповеднике завершены работы по реструктуризации и подготовлены ключевые документы по реставрации и консервации в соответствии с требованиями Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также началась работа по созданию базы данных, связанной с заповедником.

В ходе медиатура была представлена информация о работах, проводимых ГАТ по сохранению и консервации архитектурных элементов, которые являются ценными атрибутами культурного наследия Хыналыга. В частности, на территории села проведена масштабная ремонтно-реставрационная работа. С 2020 года в целях защиты архитектурных ценностей Хыналыга проводятся проектные работы по реставрации 60 аварийных домов, из которых 41 дом уже полностью отремонтирован и передан местным жителям. В последующие два года планируется отремонтировать еще 19 домов. Поскольку большинство домов в Хыналыге двухэтажные, общая площадь ремонтных работ составляет более 18 тысяч квадратных метров. Основными сложностями при проведении этих работ являются горный рельеф и суровый климат, который позволяет вести строительство лишь в течение пяти месяцев — с мая по сентябрь. Журналистам также сообщили, что, помимо сложного рельефа и неблагоприятных погодных условий, увеличение объемов работ, не предусмотренных изначальным проектом, также способствовало продлению сроков строительства и увеличению затрат. По многочисленным просьбам жителей села Хыналыг, с целью улучшения их бытовых условий были дополнительно построены тандыры, санузлы, конюшни и другие постройки, которые не входили в первоначальный план. Это привело к значительному увеличению расходов. Еще одним из факторов, увеличивающих стоимость реставрации, является использование специальных дорогостоящих строительных материалов в соответствии с рекомендациями Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимых для сохранения уникальных архитектурных особенностей Хыналыга.

Представителям СМИ сообщили, что реализация масштабных ремонтных и реставрационных проектов, а также других проектов Государственного агентства по туризму способствовала росту занятости и благосостояния местных жителей. Почти 90% жителей села обеспечены работой с перерывами на протяжении нескольких лет. Присвоение Хыналыгу статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО привлекло внимание местных и иностранных туристов, что стимулировало развитие самозанятости среди сельского населения. Как сообщил СМИ глава ГАТ Фуад Нагиев, сохраняя уникальное культурное своеобразие села, ведется активная работает над созданием новых туристических продуктов, таких как кемпинг и хайкинг, на территории государственного историко-культурного и этнографического заповедника «Хыналыг и Кёч Йолу». В будущем на въезде в село будет паркинг, санитарные узлы, торговые объекты, где на продажу выставят изделия ручной работы, продукты народного творчества жителей села, сказал Нагиев. Отметим, что Государственный историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кёч Йолу» был создан 4 сентября 2023 года по распоряжению президента Азербайджана. 18 сентября 2023 года на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение о включении «Культурного ландшафта Хыналыг и Кёч Йолу» в Список Всемирного наследия. Кочевой образ жизни народа Хыналыг, его уникальный язык, древние архитектурные традиции и правила жизни общины, адаптированные к суровым природным условиям Кавказа, отражают исключительные общечеловеческие ценности этой местности.