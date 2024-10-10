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Путин носит российские костюмы

14:45 575

Президент России Владимир Путин «часто носит одежду отечественных производителей», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Президент (Путин) очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», - сказал он.

По словам Пескова, за последние два года «вырос объем производства продукции российских дизайнеров».

Путин неоднократно оценивал решения политиков одеваться в российские бренды. В частности, 10 сентября Путин в шутку спросил у нижегородского губернатора Глеба Никитина, какого производства его костюм, и похвалил за выбор отечественной одежды.

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