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В Израиле задержали американца и россиянина за связи с Ираном

14:50 248

В Израиле задержан гражданин США по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. По сообщениям израильских СМИ, американский гражданин Джереми Лофредо под видом журналиста антиизраильского издания Grayzone собирал информацию о секретных военных объектах Израиля и точные координаты падения иранских ракет.

Grayzone — медиа-ресурс, поддерживающий ХАМАС и финансируемый структурами России и Ирана, а его основатель тесно связан с ливанским медиа ресурсом «Аль Ахбар» связанным с «Хезболлой». Grayzone регулярно публикует антисемитские конспирологические теории и антиизраильские статьи.

Суд предлагает депортацию Лофредо с запретом на въезд в Израиль навсегда.

Вместе с ним был задержан русскоязычный новый репатриант из России, который часто вывешивал в израильских городах плакаты с изображением солдат ЦАХАЛа с кровью на руках, обвиняя их в «убийстве детей в Газе». Он пытался незаконно проникнуть в «Зону А» в Иудее и Самарии.

Связь между русским репатриантом и агентами Ирана и России пока остается неясной.

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