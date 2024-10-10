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Король заболел… и не приедет в Баку
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Король заболел… и не приедет в Баку

В Баку отметили Национальный день Малайзии

14:55 127

Посольство Малайзии в Азербайджане организовало мероприятие, посвященное Национальному дню этой страны.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Малайзии и Азербайджана. Посол Малайзии в нашей стране Ахмад Камризамил бин Мохд Рза рассказал об истории независимости своей страны, подчеркнув, что в Куала-Лумпуре придают особое значение развитию связей с Азербайджаном.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на мероприятии, передал поздравления послу и дружественному народу Малайзии от имени правительства Азербайджанской Республики в связи с Национальным днем Малайзии. Министр отметил, что политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Малайзией находятся на высоком уровне, а динамика развития межгосударственных связей и расширение сотрудничества вызывает большую удовлетворенность. Он подчеркнул важность развития новых направлений сотрудничества, включая инвестиции, торговлю и гуманитарную сферу.

Сахиль Бабаев также отметил, что подписанная в 2014 году в Баку Совместная декларация о дружеских отношениях и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Малайзией создала прочную основу для развития наших связей. Азербайджан эффективно сотрудничает с Малайзией в рамках различных региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества. Баку высоко ценит отношение Малайзии к Азербайджану на международной арене, ее поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Министр отметил, что до настоящего времени между странами было подписано 10 документов о сотрудничестве в различных областях. Он также сообщил, что за первые 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Малайзией увеличился на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было подчеркнуто, что Малайзия ввела безвизовый режим для граждан Азербайджана, что вносит эффективный вклад в углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Сахиль Бабаев выразил уверенность в активном участии представителей Малайзии в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку. Он еще раз поздравил малазийцев с этим знаменательным днем и пожелал народу Малайзии процветания и благополучия.

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