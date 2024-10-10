В Баку отметили Национальный день Малайзии

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Малайзии и Азербайджана. Посол Малайзии в нашей стране Ахмад Камризамил бин Мохд Рза рассказал об истории независимости своей страны, подчеркнув, что в Куала-Лумпуре придают особое значение развитию связей с Азербайджаном.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на мероприятии, передал поздравления послу и дружественному народу Малайзии от имени правительства Азербайджанской Республики в связи с Национальным днем Малайзии. Министр отметил, что политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Малайзией находятся на высоком уровне, а динамика развития межгосударственных связей и расширение сотрудничества вызывает большую удовлетворенность. Он подчеркнул важность развития новых направлений сотрудничества, включая инвестиции, торговлю и гуманитарную сферу.

Сахиль Бабаев также отметил, что подписанная в 2014 году в Баку Совместная декларация о дружеских отношениях и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Малайзией создала прочную основу для развития наших связей. Азербайджан эффективно сотрудничает с Малайзией в рамках различных региональных и международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества. Баку высоко ценит отношение Малайзии к Азербайджану на международной арене, ее поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.