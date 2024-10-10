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Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле

15:06 2077

Израильская полиция сообщила о задержании пяти подозреваемых в подготовке к совершению масштабного теракта в Тель-Авиве.

По данным следствия, они хотели подорвать крупный торговый центр «Азриэли», расположенный в одноименном комплексе небоскребов, который является одним из символов города.

Согласно заявлению пресс-службы полиции, все задержанные - граждане Израиля, проживавшие в городе Тайбе, большинство населения которого составляют израильские арабы. По данным правоохранительных органов, они создали подпольную террористическую ячейку, которая была связана с организацией «Исламское государство».

Подозреваемые несколько месяцев находились в оперативной разработке и теперь были задержаны благодаря совместным действиям полиции и Службы общей безопасности. В ходе следствия выяснилось, что главари этой группы Махмуд Азам и Ибрагим Шейх Юсеф поддерживали контакты с зарубежными участниками ИГ и планировали выехать за рубеж для личной встречи с ними.

По данным полиции, задержанные внимательно изучали найденные в интернете видеозаписи терактов в Сирии и обсуждали, какой объем взрывчатки им может понадобиться для подрыва башен «Азриэли». При задержании у подозреваемых было изъято оружие. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

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