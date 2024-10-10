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Известен лауреат Нобеля по литературе

15:14 1215

Нобелевская премия по литературе присуждена южнокорейской писательнице Хан Ган. Ее отметили «за интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и обнажает хрупкость человеческой жизни».

В своем творчестве Хан Ган изучает «исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В прошлом году Нобелевский комитет присудил премию по литературе норвежскому автору Юну Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, в которых он заставляет звучать то, что невозможно выразить словами».

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