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Преемник Сулеймани – агент Израиля?

15:15 2310

Командующий силами «Кудс» иранского КСИР бригадный генерал Исмаил Каани, назначенный на эту должность после гибели Касема Сулеймани, сейчас находится под охраной и допрашивается, утверждает издание Middle East Eye.

По данным издания, иранское руководство подозревает, что агентура «Моссад» пронизывает все руководство КСИР до самых верхов. В частности, только самые высокопоставленные генералы КСИР владели информацией о последних перемещениях ликвидированного экс-главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Арабские СМИ ранее обсуждали таинственное исчезновение Каани после убийства генсека «Хезболлы» Насраллы. Как сообщается, генерал сам должен был присутствовать на той встрече в бункере, но в последний момент воздержался от поездки. Последний раз Исмаил Каани появлялся на публике спустя два дня после того, как Хасан Насралла был убит в ходе израильской атаки. Его видели в Офисе представителя «Хезболлы» в Тегеране Абдуллы Сафи ад-Дина, после чего он таинственным образом исчез.

До атаки на бункер Насраллы Каани совершал многочисленные поездки в Ирак, Сирию и Ливан. Во время всех своих визитов Каани встречался с Насраллой и Фуадом Шукром, главой военного крыла «Хезболлы», ликвидированным Израилем в конце июля.

Во время последней встречи в штаб-квартире руководства «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута Каани сообщил участникам, что присоединится к ним вместе с главой своего Офиса к совещанию в подземном бункере, но позже незадолго до совещания принес извинения, что не сможет присутствовать.

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