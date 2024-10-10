Nar и NETTY наградят лучшие интернет-инициативы

Мобильный оператор Nar, известный своими выгодными ценами, продолжает свое традиционное партнерство с премией NETTY в Азербайджане в целях поддержки проектов в сфере образования, информационных и коммуникационных технологий. С сегодняшнего дня регистрация на конкурс открыта на странице netty.az/ru/registration .

Веб-сайты, приложения и проекты в социальных сетях могут быть представлены для участия в конкурсе в 9 номинациях, охватывающих широкий спектр, таких как наука, образование и инновации, здравоохранение, спорт и туризм, информация и новости.

Следует отметить, что Национальная интернет-премия NETTY, ежегодно проводимая при главном партнерстве с Nar, уже около 20 лет признает и награждает различные проекты в азербайджанском сегменте интернета. Партнерство с премией NETTY реализуется в соответствии с корпоративной социальной ответственностью (КСО) компании Nar, направленной на образование и просвещение. Более подробную информацию о КСО проектах Nar можно найти на странице nar.az.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.