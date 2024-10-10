У Зеленского ответили грузинским властям

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры и ролики партии "Грузинская мечта", на которых были использованы разрушенные Россией здания в Украине в сравнении с нетронутой инфраструктурой Грузии. Политик в эфире пропагандистского телеканала Imedi TV заявил, что грузины не владеют информацией "о происходящем в Украине".

Он также отметил, что таким образом им удалось "обнажить" правду о том, что происходит в Украине от начала полномасштабной войны: "Конкретные субъекты обеспокоены этими рекламными билбордами и соответствующим видео, с одной стороны, им удавалось скрывать от населения Грузии в течение 2,5 лет то, что происходило в Украине и что происходит в Украине сегодня, где царит полная катастрофа — с точки зрения экономики, инфраструктуры, гуманитарной помощи и другого".

По словам Кобахидзе, грузины в течение последних лет "представляли события таким образом, что якобы мы должны были бы завидовать Украине". СМИ пишет, что цель этих предвыборных билбордов и видеороликов заключается в том, чтобы якобы разоблачить ложь, которую "пытались донести до грузинского общества".

"На самом деле общественность не располагала полной и адекватной информацией о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики искажали правду. Из-за этого люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, находятся в беспокойстве", — подчеркнул он.

Впоследствии на это заявление отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале: "Я убежден, что грузинский народ прекрасно понимает правду и поэтому поддерживает украинцев в их борьбе против российской агрессии".