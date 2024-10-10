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Король заболел… и не приедет в Баку

Россия пошла в наступление в Курске

16:42 592

Подразделения российской армии ведут наступление на Любимовку в Курской области, сообщают украинские ресурсы. Как пишут российские телеграм-каналы, задействованы не менее 30 единиц бронетехники.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США писало о том, что украинские войска смогут удерживать занятые ими территории Курской области еще как минимум несколько месяцев. По их словам, у украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ, в том числе боеприпасами, с нехваткой которых не так давно сталкивались Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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