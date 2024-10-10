Россия пошла в наступление в Курске
Подразделения российской армии ведут наступление на Любимовку в Курской области, сообщают украинские ресурсы. Как пишут российские телеграм-каналы, задействованы не менее 30 единиц бронетехники.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США писало о том, что украинские войска смогут удерживать занятые ими территории Курской области еще как минимум несколько месяцев. По их словам, у украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ, в том числе боеприпасами, с нехваткой которых не так давно сталкивались Вооруженные силы Украины (ВСУ).