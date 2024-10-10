У России новая проблема

По словам депутата, всему виной федеральный закон «О погребении и похоронном деле», который власти России приняли еще в 1996 году. На сегодняшний день он успел устареть, уверена депутат, поскольку заниматься погребением могут только муниципальные организации, что и привело к дефициту.

«Невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», - уточнила Разворотнева.

Депутат отметила, что оставшиеся кладбища и крематории не благоустроены. По данным приведенной ей статистики, крематории работают лишь в 27 городах страны, на 5 млн граждан приходится лишь один крематорий, в то время как в Японии - один на 79 тыс. человек, в США - один на 159 тыс., а в Великобритании - один на 242 тыс.