Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет

В последнее время все чаще и настойчивее звучат обвинения, связанные с проблемами эвакуации тяжелобольных новорожденных в специализированные медицинские учреждения из государственных и частных больниц. Многие врачи утверждают, что задержки с доставкой и несвоевременное оказание специализированной медицинской помощи приводят порой к трагическим последствиям. И это закономерно, если учесть, что при выведении новорожденных из критического состояния важны минуты и даже секунды. С одной из таких жалоб выступила недавно бывший заведующий отделением гинекологии и родильного отделения Центральной районной больницы Саатлы, врач-гинеколог Кенуль Худадатова. Обратившись в редакцию haqqin.az, она сообщила, что ее обвиняют в смерти новорожденного, однако доказать, что эта смерть стала следствием задержки и неправильной эвакуации младенца, Худадатова не может.

По словам врача-гинеколога, ее обвиняют в безответственности и недобросовестном отношении к своим профессиональным обязанностям за то, что она еще до родов не провела кардиотокографию (КТГ) и доплерометрию беременной. «Случай произошел в июле прошлого года, - рассказала Худадатова. - Женщина поступила в больницу с родовыми схватками. Мы провели обследование, однако никаких противопоказаний для естественных родов не выявили. А примерно через час начались роды. Важно понимать, что Центральная районная больница в Саатлы является медицинским учреждением первого уровня. То есть ни одно из обследований, за отсутствие которых мне были предъявлены обвинения, в этой больнице не проводится. Об этом также известно и TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана – ред.), поскольку проверки проводятся как минимум дважды в год. Ребенок родился с симптомами дыхательной недостаточности. По этой причине его немедленно передали присутствовавшему при родах неонатологу для проведения первичных реанимационных мероприятий. Мы также пригласили другого неонатолога, исполнявшего обязанности главного врача. При этом я настаивала на немедленной эвакуации новорожденного в специализированное медицинское учреждение». По словам врача, в соответствии с внутренними инструкциями TƏBİB вопрос эвакуации пациентов решает непосредственно главный врач. «Однако вовремя эвакуацию младенца не провели, - продолжала Кенуль Худадатова. - Вместо этого главврач заверил родственников новорожденного, что в отделении гинекологии и родильном отделении есть специальная комната для новорожденных, оборудованная кувезом (приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорожденного – ред.), и системой подачи кислорода назальным путем. Но, вопреки санитарно-гигиеническим нормам и требованиям соответствующих инструкций, младенец был на шесть часов подключен к назальной подаче кислорода без помещения в кувез, то есть непосредственно в родильном зале. При этом в инструкции указано, что длительное нахождение на кислороде может вызвать токсический эффект. К слову, в тот день все кувезы в больнице были свободны. После подключения ребенка к кислороду его больше не осматривали и не брали анализы, хотя согласно инструкции, состояние новорожденного должно оцениваться каждые 30 секунд. В течение последующих шести часов мы неоднократно запрашивали у TƏBİB помощь в эвакуации, однако положительного ответа не получили. И только после того как состояние новорожденного резко ухудшилось, его по инициативе главного врача эвакуировали в Сабирабадский перинатальный центр. Но и эвакуация была проведена с нарушениями инструкции - тяжелобольного ребенка переправляли из одного района в другой на руках у медицинской сестры, без помещения в кувез. При этом у новорожденного с диагностированной дыхательной недостаточностью остановка сердца могла произойти уже в дороге».

В Сабирабадском районном перинатальном центре ребенку без проведения УЗИ и ЭКГ диагносцировали сразу три тяжелых сердечных заболевания. Однако в ответ на многократные обращения руководства Сабирабадского центра, представители TƏBİB сообщили, что мест для пациентов с сердечными пороками в специализированных медицинских учреждениях нет. И объяснили это длинной очередью и десятками пациентов в других районах, ожидающих эвакуации. В результате через 30 часов младенец скончался». Худадатова настаивает на том, что эвакуация тяжелобольных детей должна проводиться немедленно, без ожидания в очереди, и уверяет, что, если бы ребенка эвакуировали вовремя, его жизнь удалось бы спасти. «Согласно внутренним правилам, если состояние ребенка тяжелое, то его нельзя транспортировать сразу, - пояснила врач. - Даже неонатологам даны устные указания ждать, пока состояние ребенка улучшится, и уже потом переводить его в другую больницу. Однако, когда младенец выходит из тяжелого состояния, вновь начинаются различные отговорки. В частности, говорят, что ребенок уже поправился, стало быть, незачем его переводить в другой медицинский центр. То есть, и при тяжелом, и в относительно стабильном состоянии новорожденного, проблема с переводом в специализированные медицинские центры сохраняется». В заключении экспертов указано, что врач-акушер-гинеколог Кёнуль Худадатова обвиняется в неосторожности, повлекшей за собой смерть ребенка. Однако обвиняемая, в свою очередь, заявила, что никто не несет ответственность за проблемы с эвакуацией и несвоевременное оказание ребенку специализированной медицинской помощи. «Насколько мне известно, были проведены несколько экспертиз, но ни к одной из них не были привлечены в качестве экспертов врачи-неонатологи, - подчеркнула Кёнуль Худадатова. – То есть, экспертное мнение о неонатальной смерти было вынесено… гинекологами. При этом результаты обследований, выданные TƏBİB в качестве технического дефекта, отсутствуют не только в Центральной районной больнице Саатлов, но даже в других клиниках района».