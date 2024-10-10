Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бывшего бухгалтера представительства Европейского союза в Азербайджане Зарифы Аббасовой, обвиняемой в присвоении около одного миллиона манатов и служебном подлоге.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева Зарифа Аббасова была приговорена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы заочно. Также решением суда конфискован находившийся под арестом дом подсудимой, вырученные средства от продажи которого будут направлены на возмещение ущерба.

Отметим, что Аббасова находилась под домашним арестом как в период предварительного следствия, так и во время судебного следствия. Она не являлась по повесткам суда и уклонялась от участия в судебных процессах.

По версии обвинения, Зарифа Аббасова, работая бухгалтером представительства Европейского союза в Азербайджане, с корыстной целью присвоения чужого имущества завладела подписями и печатью руководителя представительства Петера Михалко и другого лица для присвоения денежных средств, перечисленных представительству ЕС в Азербайджане.

Аббасова намеренно подделывала ежемесячные отчеты по платежным поручениям и присваивала денежные средства с банковского счета представительства в Международном банке.

Так, в период с 2017 по 2022 год, работая бухгалтером представительства ЕС в Азербайджане, З.Аббасова обналичивала денежные средства, находящиеся на банковском счете представительства, а также через фиктивные платежные поручения переводила деньги на свою зарплатную карту, присвоив 983 254 маната, принадлежащие указанной организации.

Согласно материалам следствия, Аббасова неоднократно снимала указанные денежные средства через банкоматы Международного банка.

Ей предъявлено обвинение по статьям 179.4 (растрата в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.