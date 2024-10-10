USD 1.7000
EUR 1.8601
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно

17:06 1689

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бывшего бухгалтера представительства Европейского союза в Азербайджане Зарифы Аббасовой, обвиняемой в присвоении около одного миллиона манатов и служебном подлоге.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева Зарифа Аббасова была приговорена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы заочно. Также решением суда конфискован находившийся под арестом дом подсудимой, вырученные средства от продажи которого будут направлены на возмещение ущерба.

Отметим, что Аббасова находилась под домашним арестом как в период предварительного следствия, так и во время судебного следствия. Она не являлась по повесткам суда и уклонялась от участия в судебных процессах.

По версии обвинения, Зарифа Аббасова, работая бухгалтером представительства Европейского союза в Азербайджане, с корыстной целью присвоения чужого имущества завладела подписями и печатью руководителя представительства Петера Михалко и другого лица для присвоения денежных средств, перечисленных представительству ЕС в Азербайджане.

Аббасова намеренно подделывала ежемесячные отчеты по платежным поручениям и присваивала денежные средства с банковского счета представительства в Международном банке.

Так, в период с 2017 по 2022 год, работая бухгалтером представительства ЕС в Азербайджане, З.Аббасова обналичивала денежные средства, находящиеся на банковском счете представительства, а также через фиктивные платежные поручения переводила деньги на свою зарплатную карту, присвоив 983 254 маната, принадлежащие указанной организации.

Согласно материалам следствия, Аббасова неоднократно снимала указанные денежные средства через банкоматы Международного банка.

Ей предъявлено обвинение по статьям 179.4 (растрата в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

Что происходит с генералом Каани?
Что происходит с генералом Каани? обновлено 18:12
18:12 3876
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран новая аналитическая записка
17:34 1295
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Украина могла уничтожить множество российских самолетов видео; обновлено 16:15
16:15 14520
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада обновлено 17:59
17:59 5129
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
16:48 2154
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 13039
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
17:06 1690
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью наш обзор; видео
14:26 4937
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 8005
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
15:06 2873
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане фото
14:36 1586

ЭТО ВАЖНО

Что происходит с генералом Каани?
Что происходит с генералом Каани? обновлено 18:12
18:12 3876
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран новая аналитическая записка
17:34 1295
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Украина могла уничтожить множество российских самолетов видео; обновлено 16:15
16:15 14520
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада обновлено 17:59
17:59 5129
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
16:48 2154
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 13039
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
17:06 1690
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью наш обзор; видео
14:26 4937
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 8005
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
15:06 2873
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане фото
14:36 1586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться