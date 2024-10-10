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Шольц заверил: оружие будет

17:16 965

Германия продолжит поставлять оружие Израилю, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов в бундестаге в четверг, 10 октября. 

Мы поставляли оружие и будем поставлять оружие. Скоро будут новые поставки», - сказал канцлер.

Так Шольц отреагировал на обвинение председателя оппозиционного консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Тот заявил, что правительство ФРГ якобы отказалось разрешать дальнейший экспорт боеприпасов в Израиль и поставки этой стране запчастей для танков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки в Израиль оружия, которое может быть использовано для войны в секторе Газа, и высказался за «политическое решение» военного конфликта. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко ответил на это. Он назвал слова французского лидера «позором» и заявил, что его страна победит всех противников даже без помощи Запада.

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