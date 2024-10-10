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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
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Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Названо число северокорейских военных в Украине

17:27 1550

Сейчас десятки северокорейских военных находятся на оккупированной территории Украины, помогая россиянам работать с предоставленными ракетными установками. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Киеве и Сеуле.

«Позади российских линий находятся десятки северокорейцев в командах, которые поддерживают пусковые установки для ракет KN-23», - пишет издание со ссылкой на украинский источник.

Отмечается, что факты участия иностранцев в войне на стороне России известны давно. Но ситуация с северными корейцами несколько иная. Это первый случай, когда иностранное правительство направило военнослужащих в их военной форме для поддержки действий Москвы на фронте в Украине.

Эксперты говорят, что присутствие северокорейских военных на фронте в Украине - это шанс испытать собственное оружие в реальных боевых условиях и получить ценный боевой опыт, одновременно укрепив отношения с мощным союзником.

По оценкам украинского источника, Пхеньян предоставил примерно половину артиллерийских боеприпасов крупного калибра, которые Россия использовала в течение этого года - более 2 миллионов снарядов. КНДР также предоставила десятки ракет КН-23, использование которых после многомесячной паузы возобновилось с июля.

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