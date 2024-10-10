Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран

Как уже писал haqqin.az, еще в октябре 2023 года правительство Российской Федерации утвердило предложение банка ВТБ о создании "Проектного офиса" по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". Перед специальной аналитической структурой была поставлена задача собрать все коммерческие и ведомственные предложения по развитию коридора, а также представить анализ экономической эффективности для утверждения окончательного плана действий правительства РФ в этом направлении (то есть дорожную карту). Как известно, свой проект ВТБ представил 2 октября на совместном расширенном заседании российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по развитию МТК "Север-Юг". Напомним, что именно на заседании РСПП в марте 2023 года президент Путин впервые развернуто ответил на вопрос, как он видит развитие данного транспортного коридора.

Любопытно, что проектный офис ВТБ обозначил прогнозируемую дату начала полномасштабного строительства не ранее октября 2025 года. Ибо к этому сроку необходимо будет подписать решение глав государств о начале строительства (либо как вариант новое соглашение/меморандум по проекту МТК "Север-Юг") и, что самое главное, создать инвестиционный консорциум. Возможно, эта тема каким-то образом будет отражена в готовящемся к подписанию на саммите БРИКС всеобъемлющем Соглашении о расширенном стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. И все-таки 1.520? Одним из открытых вопросов строительства железной дороги по территории Ирана остается ширина колеи. Был период, когда Тегеран настаивал, что ширина должна остаться в рамках общей иранской железнодорожной сети. То есть 1.435 см. Что, соответственно, накладывало бы ограничения на скорость движения составов, нагружало проект необходимостью строить дополнительно станции смены колесных пар и формировать необходимое количество подвижного состава (вагоны и локомотивы). В докладе ВТБ данный вопрос был снят с повестки дня, а потому железную дорогу от границы между Азербайджаном и Ираном и вплоть до портов ИРИ в Персидском заливе предлагается провести в колее российского стандарта 1.520 см. Основным портом МТК "Север-Юг" был выбран Бендер-Аббас, к которому и будет прокладываться главная трасса. ВТБ предлагает также два ответвления на иранские порты Чабахар и Бандер-Хомейни.

Пропускная способность должна быть рассчитана на 30 пар поездов в сутки. Во всем, что касается грузовой базы, проектный офис ВТБ опирается на выкладки Министерства транспорта и Министерства промышленной торговли по инфраструктуре, которые способны обслужить к 2030 году грузооборот в 30 миллионов тонн, а к 2040-му - довести ежегодный объем грузовой базы до 80 миллионов тонн. В отношении логистики и наличия заказчиков (то есть участников внешнеэкономической деятельности) доклад ВТБ уверенно отмечает, что уже достигнуто согласие со стороны крупнейших металлургических компаний, экспортеров удобрений (Россия и Беларусь) и основных экспортеров сельскохозяйственной продукции, в том числе из Азербайджана, использовать этот маршрут. Также отмечается необходимость достигнуть высокого уровня контейнеризации маршрута, применять современные цифровые сервисы и технологии контроля движения. Заметно, что в административно-управленческом плане перед участниками проекта МТК "Север-Юг" и "Среднего коридора" практически стоят одни и те же задачи. Таким образом, технологические решения, найденные на одном направлении, могут быть реализованы на другом. Одно из предложений маршрута звучало так – построить 55-километровую автомобильную дорогу и параллельно ей железнодорожную линию Имишли-Парсабад. О преимуществах данного участка haqqin.az писал в предыдущей аналитической записке.

Возникает вопрос: а могут ли Имишли конкурировать с Астарой в качестве приграничного торгово-промышленного анклава? В настоящий момент, конечно же, сколько-нибудь значимых преимуществ у Имишли нет. Астара и, в целом, весь Ленкоранский экономический регион являются в силу своего расположения традиционно ключевым экономическим субъектом на векторе торгово-транспортного взаимодействия с Ираном. В прошлом году из 650 тысяч тонн грузооборота с Ираном около 60 процентов доставлялись железной дорогой с терминалов Астары. На сегодняшний день пограничный переход в Астаре является единственным магистральным маршрутом для западного сегмента МТК "Север-Юг". Через него осуществляются транзитные поставки древесины, хлопка, бумаги, зерна… В свою очередь, в сторону Азербайджана идут поставки строительных материалов (цемент, кафель), продукция химической промышленности, цитрусовые... В то же время Миль-Муганский экономический район, в который входит Имишли, в случае, если он будет присоединен к маршрутам МТК "Север-Юг", вполне может претендовать на статус "вторых ворот" в Иран. Сюда могут быть привлечены средства инвестиционных фондов, заинтересованных в развитии МТК, здесь может быть создана свободная экономическая зона и терминал для формирования грузовых партий. Тем более что здесь уже расположен ряд ведущих отраслевых предприятий Азербайджана.