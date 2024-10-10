Байден угробил мир, Украину и Америку

Меньше месяца остается до президентских выборов в США. Каденция демократа Джо Байдена подходит к концу. Напомним, что четыре года назад, когда Байден в упорной борьбе выиграл выборы у своего предшественника, республиканца Дональда Трампа, американцы, да и в целом весь мир, возлагали на него немало надежд. За прошедшие четыре года администрацией Байдена, безусловно, была проделана немалая работа, направленная, в том числе, на развитие мира и самих США. Что, впрочем, не помешало изданию The Telegraph написать на основе репрезентативного опроса своих читателей, что президентство Байдена не только не восстановило глобальное лидерство Америки, но и основательно подорвало безопасность на всей планете. «Джо Байден угробил мир, вот и все его наследие!» - безапелляционно констатирует The Telegraph.

Наглядной иллюстрацией неспособности нынешнего президента стать эффективным мировым лидером является тот факт, что на исходе каденции Байдена США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, а военно-морское присутствие Америки усиливается прибытием нового авианосца «Гарри Трумэн», покинувшего порт в Виргинии в сопровождении двух эсминцев и крейсера. Развертывание новой ударной группировки на фоне резкой эскалации военных действий между Израилем и проиранской террористической группировкой “Хезболла”, грозящей объять пламенем весь Ближний Восток, означает, что отныне в этом регионе будут действовать сразу два авианосца, поскольку «Авраам Линкольн» уже не первый день проводит специальные операции в Оманском заливе. Но больше всего Запад разочаровывает тот факт, что ни авианосцы, ни полная политическая поддержка и военно-финансовая помощь Израилю, измеряемая десятками миллиардов долларов, по-прежнему не могут остановить резню на Ближнем Востоке. И чем внушительнее масштабы этой помощи, тем откровеннее премьер-министр Биньямин Нетаньяху не считается с поступающими из Белого дома рекомендациями, не обращая внимания на постоянные окрики и замечания Байдена и роняя тем самым авторитет США как мировой державы. А ведь еще задолго до нынешних событий на Ближнем Востоке Джо Байден, вместо того чтобы призвать Тегеран к ответу за создание так называемой сети «оси сопротивления», то есть сети террористических исламистских группировок, лез из кожи вон, чтобы возродить изначально ошибочную ядерную сделку с Тегераном. И поплатился за эти безнадежные усилия испорченными отношениями с давними союзниками США — Израилем и Саудовской Аравией, осудившими «ядерную сделку», заключенную еще при Бараке Обаме. Что в результате и подорвало влияние Вашингтона, поскольку саудовцы переключились на соперников американцев, Россию и Китай, а напряженные отношения Байдена с премьер-министром Израиля Нетаньяху стали одной из причин, из-за которой все попытки США достичь прекращения огня в секторе Газа пошли прахом.

Судя по всему, американский политический истеблишмент ждал от Байдена много большего, но был вынужден признать удручающий контраст между нынешней ситуацией с безопасностью в мире и бравурным тоном прощальной речи президента США перед недавней Генассамблей ООН, в которой он приписал себе успешное восстановление американского лидерства на мировой арене после кризиса и неопределенности, унаследованных им от Дональда Трампа. В этой речи, разумно умолчав о «достижениях» внешней политики США на Ближнем Востоке, Джо Байден подчеркнул вклад своей администрации в выживание Украины после начала российского вторжения в феврале 2022 года. При всей неоспоримости американской помощи следует признать, что Киеву удалось выстоять, скорее, вопреки хроническим колебаниям президента США, связанным с его обещаниями военной поддержки, оказывая которую, Джо Байден стремился не столько помочь Украине победить, сколько ненароком не спровоцировать Путина. В частности, президент США задержал отправку ключевых вооружений и ввел жесткие ограничения на использование уже поставленных, в результате чего армия России сегодня упорно продвигается вдоль всего восточного фронта Украины.