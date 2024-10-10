USD 1.7000
EUR 1.8601
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Новость дня
Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Байден угробил мир, Украину и Америку

наш комментарий
Мамед Эфендиев, автор haqqin.az
18:04 1210

Меньше месяца остается до президентских выборов в США. Каденция демократа Джо Байдена подходит к концу. Напомним, что четыре года назад, когда Байден в упорной борьбе выиграл выборы у своего предшественника, республиканца Дональда Трампа, американцы, да и в целом весь мир, возлагали на него немало надежд.

За прошедшие четыре года администрацией Байдена, безусловно, была проделана немалая работа, направленная, в том числе, на развитие мира и самих США. Что, впрочем, не помешало изданию The Telegraph написать на основе репрезентативного опроса своих читателей, что президентство Байдена не только не восстановило глобальное лидерство Америки, но и основательно подорвало безопасность на всей планете.

«Джо Байден угробил мир, вот и все его наследие!» - безапелляционно констатирует The Telegraph.

Что же ты наделал, Байден?!

Наглядной иллюстрацией неспособности нынешнего президента стать эффективным мировым лидером является тот факт, что на исходе каденции Байдена США направляют на Ближний Восток дополнительные силы, а военно-морское присутствие Америки усиливается прибытием нового авианосца «Гарри Трумэн», покинувшего порт в Виргинии в сопровождении двух эсминцев и крейсера. Развертывание новой ударной группировки на фоне резкой эскалации военных действий между Израилем и проиранской террористической группировкой “Хезболла”, грозящей объять пламенем весь Ближний Восток, означает, что отныне в этом регионе будут действовать сразу два авианосца, поскольку «Авраам Линкольн» уже не первый день проводит специальные операции в Оманском заливе.

Но больше всего Запад разочаровывает тот факт, что ни авианосцы, ни полная политическая поддержка и военно-финансовая помощь Израилю, измеряемая десятками миллиардов долларов, по-прежнему не могут остановить резню на Ближнем Востоке. И чем внушительнее масштабы этой помощи, тем откровеннее премьер-министр Биньямин Нетаньяху не считается с поступающими из Белого дома рекомендациями, не обращая внимания на постоянные окрики и замечания Байдена и роняя тем самым авторитет США как мировой державы.

А ведь еще задолго до нынешних событий на Ближнем Востоке Джо Байден, вместо того чтобы призвать Тегеран к ответу за создание так называемой сети «оси сопротивления», то есть сети террористических исламистских группировок, лез из кожи вон, чтобы возродить изначально ошибочную ядерную сделку с Тегераном. И поплатился за эти безнадежные усилия испорченными отношениями с давними союзниками США — Израилем и Саудовской Аравией, осудившими «ядерную сделку», заключенную еще при Бараке Обаме. Что в результате и подорвало влияние Вашингтона, поскольку саудовцы переключились на соперников американцев, Россию и Китай, а напряженные отношения Байдена с премьер-министром Израиля Нетаньяху стали одной из причин, из-за которой все попытки США достичь прекращения огня в секторе Газа пошли прахом.

Не остановлено кровопролитие на Ближнем Востоке

Судя по всему, американский политический истеблишмент ждал от Байдена много большего, но был вынужден признать удручающий контраст между нынешней ситуацией с безопасностью в мире и бравурным тоном прощальной речи президента США перед недавней Генассамблей ООН, в которой он приписал себе успешное восстановление американского лидерства на мировой арене после кризиса и неопределенности, унаследованных им от Дональда Трампа.

В этой речи, разумно умолчав о «достижениях» внешней политики США на Ближнем Востоке, Джо Байден подчеркнул вклад своей администрации в выживание Украины после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

При всей неоспоримости американской помощи следует признать, что Киеву удалось выстоять, скорее, вопреки хроническим колебаниям президента США, связанным с его обещаниями военной поддержки, оказывая которую, Джо Байден стремился не столько помочь Украине победить, сколько ненароком не спровоцировать Путина. В частности, президент США задержал отправку ключевых вооружений и ввел жесткие ограничения на использование уже поставленных, в результате чего армия России сегодня упорно продвигается вдоль всего восточного фронта Украины.

Полетела прахом Украина

А дерзнул бы президент РФ Владимир Путин вообще начать военные действия, если бы не катастрофический вывод американских войск из Афганистана при Байдене летом 2021 года, о котором американский президент также ни слова не сказал, выступая в ООН, задаются вопросом на Западе.

Не добившись улучшения отношений с Китаем, Вашингтон портит отношения с Турцией, Грузией, Азербайджаном…

Именно такое сомнительное наследие предстоит принять соратнице Байдена по Демократической партии Камале Харрис в случае ее победы на предстоящих президентских выборах. Причем принять молча и попытаться что-то исправить в свою каденцию, поскольку критиковать предшественника-однопартийца в США не принято.

А вот для Дональда Трампа в случае прихода к власти откроются поистине бескрайние просторы, чтобы в первые же дни правления свалить на «старика Джо» всевозможные беды и нерешенные проблемы, с которыми он столкнется.

Что происходит с генералом Каани?
Что происходит с генералом Каани? обновлено 18:12
18:12 3878
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран новая аналитическая записка
17:34 1300
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Украина могла уничтожить множество российских самолетов видео; обновлено 16:15
16:15 14521
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада обновлено 17:59
17:59 5131
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
16:48 2159
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 13039
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
17:06 1690
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью наш обзор; видео
14:26 4938
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 8005
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
15:06 2873
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане фото
14:36 1587

ЭТО ВАЖНО

Что происходит с генералом Каани?
Что происходит с генералом Каани? обновлено 18:12
18:12 3878
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран
Имишли или Астара? Азербайджан может получить новое окно в Иран новая аналитическая записка
17:34 1300
Украина могла уничтожить множество российских самолетов
Украина могла уничтожить множество российских самолетов видео; обновлено 16:15
16:15 14521
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада
В Украине назвали абсурдом «гарантии безопасности» Запада обновлено 17:59
17:59 5131
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
Проблема в Азербайджане: эвакуация тяжелобольных детей. Обвиняют Кенуль Худадатову. И она обвиняет
16:48 2159
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана!
США достают армянский реваншизм из гроба… против Азербайджана! главная тема
03:20 13039
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
Суд не смог отыскать Зарифу Аббасову и вынес ей приговор заочно
17:06 1690
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью
Азербайджанская бомба с турецким целеуказателем поразила цель со стопроцентной точностью наш обзор; видео
14:26 4938
Схватка пауков в турецкой банке
Схватка пауков в турецкой банке наша корреспонденция
01:41 8005
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
Хотели подорвать символ Тель-Авива: масштабный теракт предотвращен в Израиле
15:06 2873
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане
Гёйгёльский винный завод стал первым партнером программы Mastercard Priceless в Азербайджане фото
14:36 1587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться