Хакеры атаковали сайты крупных российских СМИ

Службы безопасности медиагруппы «Россия сегодня» отразили массированную атаку хакеров на сайты крупнейших российских СМИ — РИА Новости и Sputnik, сообщает РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы.

«Службы безопасности и IT медиагруппы «Россия сегодня» отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число ботов превысило один миллион адресов, на пике специалисты заблокировали 720 тысяч адресов, отработка систем защиты произошла быстро, атака была купирована.

7 октября сообщалось, что ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием, в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании. Предполагалось, что злоумышленники стерли все данные с серверов.