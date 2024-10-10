Эмин Амруллаев и Федерация баскетбола презентовали новый баскетбольный сезон

Федерация баскетбола Азербайджана провела презентацию нового сезона Баскетбольной лиги. Сначала Федерацией были подведены итоги года. В частности было отмечено, что за год были проведены соревнования в семи лигах. Чемпионом АБЛ стал «Сабах», Кубок выиграл «Нефтчи». Были отмечены и успехи в проведении этапов женской мировой серии по баскетболу 3х3: они прошли в Губе, Габале и Баку. Впервые в истории игровых командных видов спорта Азербайджана женская сборная завоевала путевку на Олимпиаду, где на Играх-2024 в Париже одолела такие команды, как США и Китай, опередив Францию.

Мужская и женская сборные выиграли квалификационные турниры Кубка Европы, хотя в финале не смогли выйти из групп. Мужская национальная команда выиграла матч в отборе на ЧМ-2027, победив Косово. Юношеская сборная U-18 выиграла дивизион C чемпионата Европы. Сборная U-16 среди девочек тоже выиграла в дивизионе С, а команда U-18 среди девушек стала второй. В еврокубках Азербайджан представляет «Сабах». Федерация проводит семинары для тренеров и судей, а также селекцию для поиска новых талантов. В следующем году Баку примет матчи отбора на Кубок мира по баскетболу 3х3. В новом сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги сыграют 12 клубов, которые разделены на две группы. В группу A вошли: «Сабах», «Нахчыван», НТД, «Абшерон», «Нефтчи» и «Серхедчи». В группу B вошли: «Сумгаит», «Гянджа», «Губа», «Шеки», Орду» и «Лянкяран». Команды сыграют в четыре круга, после чего пройдут матчи плей-офф. Первые 3 клуба группы A вместе с лидером группы B выйдут в четвертьфинал, а остальные команды сыграют в 1/8 финала. В новом сезоне лимит на легионеров изменен с «3+2» на «4+1».