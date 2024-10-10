Эмин Амруллаев и Федерация баскетбола презентовали новый баскетбольный сезон
Федерация баскетбола Азербайджана провела презентацию нового сезона Баскетбольной лиги.
Сначала Федерацией были подведены итоги года. В частности было отмечено, что за год были проведены соревнования в семи лигах. Чемпионом АБЛ стал «Сабах», Кубок выиграл «Нефтчи». Были отмечены и успехи в проведении этапов женской мировой серии по баскетболу 3х3: они прошли в Губе, Габале и Баку. Впервые в истории игровых командных видов спорта Азербайджана женская сборная завоевала путевку на Олимпиаду, где на Играх-2024 в Париже одолела такие команды, как США и Китай, опередив Францию.
Мужская и женская сборные выиграли квалификационные турниры Кубка Европы, хотя в финале не смогли выйти из групп. Мужская национальная команда выиграла матч в отборе на ЧМ-2027, победив Косово. Юношеская сборная U-18 выиграла дивизион C чемпионата Европы. Сборная U-16 среди девочек тоже выиграла в дивизионе С, а команда U-18 среди девушек стала второй.
В еврокубках Азербайджан представляет «Сабах». Федерация проводит семинары для тренеров и судей, а также селекцию для поиска новых талантов. В следующем году Баку примет матчи отбора на Кубок мира по баскетболу 3х3.
В новом сезоне Азербайджанской баскетбольной лиги сыграют 12 клубов, которые разделены на две группы. В группу A вошли: «Сабах», «Нахчыван», НТД, «Абшерон», «Нефтчи» и «Серхедчи». В группу B вошли: «Сумгаит», «Гянджа», «Губа», «Шеки», Орду» и «Лянкяран».
Команды сыграют в четыре круга, после чего пройдут матчи плей-офф. Первые 3 клуба группы A вместе с лидером группы B выйдут в четвертьфинал, а остальные команды сыграют в 1/8 финала.
В новом сезоне лимит на легионеров изменен с «3+2» на «4+1».
Далее президент Федерации Эмин Амруллаев ответил на вопросы журналистов.
«Нас ждет интересный сезон, - приводит слова Эмина Амруллаева Azerisport. - Еще две команды присоединились к чемпионату. Изменился формат, отныне чемпионат будет проводиться в две группы. Все это сделано, чтобы команды имели возможность проводить больше матчей,и турнир стал интереснее. Через восемь дней начнется новый сезон, и мы ждем увлекательной борьбы. Пусть победит сильнейший.
Прямую путевку в четвертьфинал из первой группы получат три команды, а из второй – одна. А остальные команды начнут борьбу с 1/8 финала. Как вы знаете, Федерация выделяет финансовую помощь клубам, но со следующих сезонов мы будем выделять дифференцированную помощь в зависимости от группы, чтобы был стимул выступать в первой. Это повысит интерес.
У каждого клуба есть свой спонсор, и они не зависят полностью от Федерации. Мы не хотим управлять клубами, у нас есть желание больше им помогать. Мы лишь в этом заинтересованы.
Почему «Сабах» уступил в первом матче групповой стадии Кубка Европы бельгийскому «Спиру»? Это игра (улыбается). Кто-то должен был проиграть. Я верю, что в этом сезоне «Сабах» еще сильнее и последнее слово еще не сказал. В этом сезоне больше шансов выйти из группы.
Изменившийся лимит на легионеров? Мы применяем для наших клубов стандарты ФИБА. Там стандарт «7+5», а это подразумевает наличие минимум пяти местных игроков в команде. Что касается лимита относительно основного состава, то наши анализы показали, что уровень местных игроков влиял на тот или иной результат матча. Мы хотим, чтобы наш чемпионат был качественного уровня. Чтобы повысить качество игры, перешли на лимит «4+1». Минимум 60 местных игроков будут тренироваться с хорошими легионерами».