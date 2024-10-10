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Премьера Грузии беспокоит «ужасная ситуация» в Украине

19:10 755

Гуманитарная ситуация в Украине «ужасная», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

«Без мира нет развития, оно просто невозможно. Пример Украины это наглядно демонстрирует – экономика разрушена, инфраструктура разрушена, гуманитарная и социальная ситуация ужасная», — сказал премьер Грузии.

По словам Кобахидзе, значительная часть населения Украины не имеет доступа к элементарным коммуникациям: воде, электричеству и природному газу. Премьер Грузии заявил, что мир — необходимое условие для экономического роста.

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