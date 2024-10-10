И Вучич осудил Россию за Украину

Декларация содержит 18 пунктов, среди которых — признание войны в Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего европейского континента и мира в целом». Участники саммита также подтвердили приверженность «постоянной многогранной поддержке Украины и ее народа так долго, как это потребуется». Стороны поддержали итоги саммита мира, прошедшего в июне в Швейцарии, и заявили о готовности приложить усилия для реализации формулы Зеленского. Кроме того, в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Европейский союз (ЕС) и членство в НАТО.

Всего документ подписали 15 человек. Как заявил Вучич журналистам после саммита, ему удалось изменить несколько пунктов декларации, тем самым смягчив формулировки о санкциях в отношении России.

«Да, мы поддерживаем территориальную целостность Украины в соответствии с Уставом ООН, что не относится к ряду стран, которые здесь присутствовали, но в то же время мы останемся без введения санкций против Российской Федерации, потому что это политика, проводимая Республикой Сербия», — сказал он. По словам Вучича, речь идет о пункте, который предусматривает не обязательство, а призыв к согласованию ограничений с мерами ЕС.

В саммите в Дубровнике, кроме Владимира Зеленского и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, приняли участие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Косово, Молдовы, Черногории, Республики Северная Македония, Румынии, Сербии, Словении и Турции.

Накануне издание Danas писало, что Александар Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. По данным издания, конкретных причин отсутствия поздравления со стороны сербского лидера и от властей в Белграде не называлось. Danas при этом отмечает, что в течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле Вучич каждый год в этот день поздравлял Путина с днем рождения.