Британия может направить войска в Украину

Военное командование Великобритании рассматривает возможность отправки военных в Украину. Это будет сделано для поддержки в подготовке новых военнослужащих. Об этом пишет издание The Times.

Согласно информации издания, рассматриваются планы по отправке небольших групп британских военных инструкторов на запад Украины. Они будут помогать обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев перед их отправкой на линию фронта на востоке страны.

По информации источников издания, это решение британцев помогло бы решить определенные логистические трудности, связанные с отправкой украинских военных на базы Великобритании для обучения, а также сэкономить финансовые ресурсы.

По словам еще одного источника издания, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы «дешевле и лучше».