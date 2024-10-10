В российском плену умерла украинская журналистка

Власти Украины подтвердили информацию о том, что украинская журналистка Виктория Рощина умерла на территории России, сообщил в эфире телемарафона руководитель пресс-службы Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Первым о смерти Рощиной во время этапирования из Таганрога в Москву сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин. По его словам, семья Рощиной получила информацию об этом от российских властей. Однако позже пост Юрчишина о гибели журналистки был удален.

В свою очередь представитель военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов рассказал, что Рощина была включена в список на обмен между Россией и Украиной и в ближайшее должна была вернуться домой.

Когда умерла журналистка, и когда должен был состояться обмен, неизвестно.

Виктория Рощина с начала войны РФ против Украины готовила репортажи для украинских СМИ. В марте 2022 года ее задержали сотрудники ФСБ, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. В августе 2023-го Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на захваченных РФ территориях Украины. В мае 2024-го российская сторона сообщила, что Рощина была задержана и находится на территории РФ.