Сотрудники МЧС профессионально выполнили поручение президента

Самолет-амфибия «Бе-200 ЧС» авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленный по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, вернулся в Азербайджан.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, самолет-амфибия «Бе-200 ЧС» участвовал в тушении лесных пожаров с 18 августа 2024 года в направлениях Мугла - Ула, Болу - Гереде, Ушак - Эшме, Акхисар - Ташкуючак, Балыкесир - Эдремит, Маниса - Алашехир, Измир - Урла, Бергама, Фоча, Алиага, Кемальпаша - Камберлер. В рамках мероприятий по борьбе с лесными пожарами в очаги возгорания было сброшено в общей сложности около 400 т воды.

Самолет-амфибия с сотрудниками МЧС на борту, профессионально выполнившими поставленные задачи и добившимися полного тушения пожаров совместно с местными силами, сегодня днем приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.