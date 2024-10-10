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Украина могла уничтожить множество российских самолетов
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Украина могла уничтожить множество российских самолетов

Сотрудники МЧС профессионально выполнили поручение президента

фото; видео
20:12 175

Самолет-амфибия «Бе-200 ЧС» авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленный по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, вернулся в Азербайджан.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, самолет-амфибия «Бе-200 ЧС» участвовал в тушении лесных пожаров с 18 августа 2024 года в направлениях Мугла - Ула, Болу - Гереде, Ушак - Эшме, Акхисар - Ташкуючак, Балыкесир - Эдремит, Маниса - Алашехир, Измир - Урла, Бергама, Фоча, Алиага, Кемальпаша - Камберлер. В рамках мероприятий по борьбе с лесными пожарами в очаги возгорания было сброшено в общей сложности около 400 т воды.

Самолет-амфибия с сотрудниками МЧС на борту, профессионально выполнившими поставленные задачи и добившимися полного тушения пожаров совместно с местными силами, сегодня днем приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

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