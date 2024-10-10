«Иран - голова змеи»: в Израиле призывают ударить по иранским ядерным объектам

«Мы должны атаковать Иран», - заявил министр в интервью France 24, добавив, что эти действия включают в себя удар по ядерному потенциалу Тегерана.

Израильский министр экономики Нир Баркат выступил за удар по Ирану, в том числе по его ядерным объектам.

На вопрос, что не повлечет ли за собой удар по Ирану региональную войну, Баркат подчеркнул, что на кону стоит судьба Израиля.

«Баркат утверждал, что «Иран - голова змеи» и использует своих ставленников - движения ХАМАС и «Хезболла», хуситов в Йемене с целью «задушить Израиль». По его словам, цель Ирана – «создать ядерную бомбу, чтобы стереть Израиль», - передает телеканал.

Также министр заявил, что Израиль пытается отодвинуть силы движения «Хезболла» от своей границы и обеспечить возвращение домой перемещенных израильтян. Он пояснил, что Израиль желал бы смены политического режима в Ливане, однако «это не цель войны».

Говоря об операции в секторе Газа, Баркат обвинил ХАМАС в размещении своих объектов среди гражданской инфраструктуры, чтобы избежать ударов Израиля. Баркат также заявил, что Израиль не стремится занять анклав. Вместо этого израильские власти желают появления здесь процветающего «Дубая», который признает Израиль в качестве легитимного государства и будет с ним сосуществовать: «Мы хотим увидеть рядом с нами Дубай, с успешным правительством. Эта модель лучше, чем решение по принципу «двух государств для двух народов».