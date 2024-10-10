Хитрая армянская партия Запада против России

На состоявшейся в Кремле в рамках саммита СНГ встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, (той самой, на которой Владимир Владимирович трижды назвал Пашиняна «Николом Владимировичем», - ред.), президент РФ обсудил рекордные темпы роста товарооборота между двумя странами. В частности, Путин отметил, что по итогам 2023 года торговый оборот между Россией и Арменией составил 7,4 миллиарда долларов, а в первой половине этого года уже превысил 8,3 миллиарда долларов. «Если такими темпами продолжим двигаться, это означает, что торговый оборот в этом году может достичь 14-16 миллиардов долларов, - подчеркнул президент России. — Это рекордный показатель».

Для сравнения, товарооборот России с Азербайджаном, экономика которого значительно превосходит армянскую, составил по итогам 2023 года только 4,3 миллиарда долларов. А Узбекистан, одна из крупнейших экономик Центральной Азии, в том же 2023 году имел с Россией товарооборот в 9,8 миллиарда долларов. Как же получается, что Ереван удваивает объем торговли с Москвой и обходит по этому показателю многие страны СНГ со значительно более мощной экономикой? Ответ очевиден - Армения наращивает товарооборот с Россией, естественно, не за счет экспорта персиков, коньяка и абрикосов, а благодаря многочисленным нарушениям западных санкций, на что Запад сознательно закрывает глаза, создавая таким образом все условия для укрепления армянской экономики. Что позволяет Еревану увеличивать расходы на вооружение и направлять средства, заработанные на торговле с Россией, на закупку оружия у Индии, Франции и других стран.

В то же время, когда дело доходит до политики, Армения ведет себя совершенно иначе, что в очередной проявилось на московском саммите СНГ, где министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отказался поставить подпись под двумя документами, вынесенными на обсуждение Совета министров иностранных дел СНГ. Первый касался «Недопустимости использования односторонних санкций в международных отношениях», второй — «Принципов обеспечения безопасности в Евразии». И если отказ подписать второй документ еще хоть как-то можно объяснить изменением геополитической ориентации Еревана, взявшего в обмен на российский «зонтик безопасности» курс на сближение с Западом, то нежелание подписывать первый документ фактически подтверждает, что Армения поддерживает западные санкции, направленные против… России и Ирана. То есть против двух стран, благодаря которым армянская экономика растет как на дрожжах! Григор Баласанян, доцент кафедры международных отношений Ереванского государственного университета, считает, что отказ Армении подписывать документы на саммите СНГ, вероятно, был рекомендован Западом.