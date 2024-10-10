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Ильхам Алиев утвердил Национальную стратегию

20:50 1081

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Национальной стратегии рационального использования водных ресурсов».

Согласно распоряжению, утверждена «Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов». Координацию мероприятий, предусмотренных Национальной стратегией, будет осуществлять комиссия, созданная распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года № 1986 «О мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов».

Кабинет министров должен один раз в год информировать президента Азербайджанской Республики о проделанной работе по реализации Национальной стратегии, в том числе о состоянии выполнения мер, предусмотренных Национальной стратегией, решать другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных Национальной стратегией, должен осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабинета министров Азербайджанской Республики.

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