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Сабина Алиева выступила на конференции в Москве

20:59 902

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева приняла участие в VIII международной научно-практической конференции на тему «Проблемы защиты прав человека: обмен положительным опытом омбудсменов», которая прошла в Москве.

Согласно сообщению пресс-службы уполномоченного по правам человека, на мероприятии, на котором присутствовали омбудсмены и представители национальных институтов по правам человека (НИПЧ) из около 60 стран, Сабина Алиева выступила с речью на тему «Актуальные проблемы защиты прав человека в сфере здравоохранения». 

Омбудсмен подчеркнула, что в мире существуют проблемы с обеспечением права на медицинские услуги, и их решение требует комплексного подхода. Сабина Алиева также отметила важную роль НИПЧ в исследовании проблем своевременного доступа к медицинским услугам и в выдвижении предложений по приведению нормативно-правовых актов в соответствие с международными стандартами.

Омбудсмен отметила, что вооруженные конфликты в различных регионах мира приводят к массовым нарушениям прав и свобод человека, и добавила, что Азербайджан также долгие годы страдал от этого. Она акцентировала внимание участников конференции на том, что Армения, удерживая под оккупацией в течение почти 30 лет территории Азербайджана, нанесла серьезный ущерб окружающей среде, загрязнила водные ресурсы химическими отходами, совершала экоцид, урбицид и минный террор.

Омбудсмен также подчеркнула, что непредоставление Азербайджану точных карт мин, заложенных на наших территориях в период оккупации, серьезно угрожает жизни и здоровью людей, проживающих в этих регионах, препятствует реализации их права на проживание в здоровой окружающей среде.

Затрагивая тему использования цифровых технологий в здравоохранении, омбудсмен подчеркнула, что использование возможностей искусственного интеллекта может повысить эффективность работы в этой сфере. Тем не менее она отметила, что широкое внедрение цифровых медицинских услуг создает определенные сложности для некоторых уязвимых групп населения, которые не имеют доступа к интернету и цифровым технологиям.

Сабина Алиева также сообщила, что Азербайджан станет страной-хозяйкой 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и что в октябре этого года по этому поводу был организован Международный Бакинский форум омбудсменов на тему «Изменение климата и права человека». На форуме прошли продуктивные обсуждения проблем, вызванных глобальными изменениями климата, и путей их решения.

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