Главы государств СНГ в Москве. Важные решения

В Москве состоялось ежегодное заседание Совета глав Содружества Независимых Государств в составе девяти членов. Вопреки множащимся глобальным проблемам, СНГ продолжает свою историю, расширяя и детализируя блоки обсуждаемых тем, увеличивая правовую базу, наращивая товарооборот внутри объединения, а также развивая функционал других форматов на базе платформы СНГ - Евразийский союз и Организация тюркских государств. В определенной мере это можно считать переформатированным наследием СССР, являющимся в очищенном от политических составляющих виде достижением общего интеграционного поля. Проще говоря, это просто набор услуг и преимуществ, которые на других направлениях, таких, например, как евроинтеграция в рамках "Восточного партнёрства", нужно отстраивать, адаптировать и многократно тестировать в политическом пространстве отдельно взятой страны. Кроме того, СНГ - это не миссия или штаб принятия решений. Содружество не предполагает слом или изменение внутриполитического пространства, существующих в рамках евроинтеграции, которая вынуждает страны-члены подчиняться решениям комиссий Евросоюза.

При этом СНГ вполне стабилизирует власти в странах-участницах. А вот как этой стабильностью пользуются и каким образом проводятся изменения, адаптирующие новые вызовы, это постсоветский формат коллективной координации совершенно не волнует. Иными словами, СНГ сегодня - это некий высший символический консультативный орган, включающий в себя функции депозитария нескольких сотен базовых соглашений участников. Второй момент связан с внешнеполитическим позиционированием СНГ. По сути своей страны Содружества, синтезировавшие в наследие бывших советских республик и опыт нового национального строительства, весьма разные. Есть более успешные, есть застывшие, есть отстающие. Тем не менее, каждая из этих историй – отдельная страница со своими особенностями и опытом отношений с Россией. В то же время большинство остаются связаны между собой как страницы одной книги, пусть и с весьма драматическим содержанием. Специфическая особенность нынешнего момента для СНГ заключена в том, что Содружество видится сегодня как достаточно крупный остров устойчивого социально-экономического роста между Китаем и Евросоюзом. Заметим, что страны СНГ не потопил кризис сепаратизма 1990-х годов, не развалил экономический кризис рубежа 2009–2012-х, не подорвали резкие повороты миграционного регулирования России 2000-х и 2010-х. И даже российско-украинский конфликт, всколыхнувший весь мир, не остановил рост Содружества.

Только за семь месяцев 2024-го товарооборот России со странами СНГ вырос на 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов. Совокупный ВВП стран-членов увеличился на 4,7 процента, инвестиции в основной капитал - на 11,2 процента, промышленное производство выросло на 4,3 процента, объём грузоперевозок - на 4,9 процента, оборот розничной торговли - на 8,6 процента. Словом, достаточно хорошие показатели на общем международном фоне. Для Азербайджана степень влияния партнёрства СНГ ещё более высокая. Его товарооборот со странами Содружества, если брать по прошлому году, составил 5,9 миллиарда, а в этом году, скорее всего, достигнет шести миллиардов. Причем доля всех постсоветских стран, включая Украину и Грузию, в общем товарном потоке Азербайджана со странами мира превышает 33 процента. Всем странам хотелось бы видеть формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов права. Но проблема в том, что каждая видит свои интересы как более справедливые и насущные. Постоянная координация по ключевым глобальным и региональным проблемам на площадке СНГ это по-прежнему рабочий механизм, подтверждающий, что подходы к этим вызовам традиционно близки, а порой и полностью совпадают.

При этом СНГ всё-таки демонстрирует способность справляться с внутренней расколотостью постсоветского региона, характерной для транзита из советского прошлого к новейшему времени. В частности, это и сепаратистские конфликты, и определенные постимперские мотивы в политике Москвы. Государства СНГ в одинаковой мере зависят, например, от катастрофического расслоения и усиления неравенства социальных групп; они одинаково испытывают демографический кризис (падение численности населения в России, его переизбыток в Центральной Азии и разнонаправленные тенденции на Южном Кавказе); проблему урбанизации и оттока населения из сельских районов и связанные с этим культурные конфликты… Есть и более глубокие кризисы, связанные с изменением глобальных ценностей. Например, сообщества стран СНГ во втором поколении молодежи, родившейся уже после распада СССР, все больше испытывают давление со стороны внешних экономических и культурных факторов - "новую нормальность" в стиле жизни, гендерную ориентацию и политическую активность. Власти СНГ объединяет то, что они видят существование этих глобальных трендов, но действуют по принципу минимизации риска и аккуратных, без резких радикальных движений, реформ. Тем не менее, и в этой группе стран также происходят революции. При этом "вновь прибывшие" элиты также пытаются найти способы адаптации к семье постсоветского Содружества.