Попытка ликвидации «министра обороны» «Хезболлы»
Целью авиаудара, нанесенного ВВС ЦАХАЛ по высотному зданию на северо-западе Бейрута, был зять убитого Израилем генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы (муж сестры), глава контрразведки «Хезболлы» Вафик Сафа, передает телеканал «Аль-Арабия».
Израильские СМИ называют Сафу «министром обороны «Хезболлы».
Источники в службах безопасности Ливана сообщили Reuters, что в результате авиаудара погибли не менее двух человек и не менее девяти ранены.
Согласно арабским источникам, в 2000 году после похищения тел трех израильских военнослужащих Сафа основал и затем состоял в переговорном комитете. В 2004 году тела погибших были возвращены в Израиль в рамках сделки по обмену. Он также участвовал в переговорах о возвращении в Израиль двух солдат, похищенных в июле 2006 года.
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Самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по целям в районе Бейрута, передают израильские СМИ.