Попытка ликвидации «министра обороны» «Хезболлы»

Источники в службах безопасности Ливана сообщили Reuters, что в результате авиаудара погибли не менее двух человек и не менее девяти ранены.

Согласно арабским источникам, в 2000 году после похищения тел трех израильских военнослужащих Сафа основал и затем состоял в переговорном комитете. В 2004 году тела погибших были возвращены в Израиль в рамках сделки по обмену. Он также участвовал в переговорах о возвращении в Израиль двух солдат, похищенных в июле 2006 года.