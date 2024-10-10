Обстрел Израилем миротворцев ООН: Италия протестует. Франция ждет объяснений...

Базы Временных сил ООН в Ливане, размещенные на юге страны на границе с Израилем, подверглись обстрелу израильских военных. Два миротворца из индонезийского контингента получили ранения. Обстрелу подверглись две итальянские базы и одна база под контролем индонезийцев. Итальянские военнослужащие не пострадали. Позициям не был нанесен особый урон, так как обстрел велся по объектам вокруг, в частности, по камерам внешнего наблюдения.

В заявлении французского внешнеполитического ведомства в связи с этим инцидентом говорится, что Париж ждет объяснений: «Франция выражает свою глубокую озабоченность в связи с обстрелом израильскими войсками позиции миротворцев ООН и осуждает любые попытки нападений на миротворцев. Ожидаем объяснений по этому поводу от израильской стороны». «Франция повторяет призыв к немедленному и долгосрочному прекращению огня в Ливане», - указывается в коммюнике.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала неприемлемым отстрел базы Временных сил ООН и заявила протест Тель-Авиву.

«Итальянское правительство заявило официальный протест израильским властям и решительно заявило, что происходящее вблизи базы контингента ВСООНЛ неприемлемо», - говорится в сообщении пресс-службы премьера. Как указывается, Мелони провела телефонный разговор с командующим западным сектором миссии. По этому поводу министр обороны Гуидо Крозетто вызвал для беседы посла Израиля в Италии.

Ранее глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни утверждал, что получил заверения израильской стороны, что миротворческому контингенту, в составе которого находятся около 1000 итальянцев, будет гарантирована безопасность.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что обстрелу израильской армией позиций миротворцев ООН в Ливане нет оправдания, пересечена еще одна красная линия. «Еще одна красная линия опасно пересечена в Ливане, произошел обстрел израильскими силами миротворцев ООН, позиции которых были известны. Мы осуждаем этот неприемлемый акт, которому не может быть оправдания», - написал Боррель в X (ранее Twitter).