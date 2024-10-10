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Главы Общей службы безопасности и Генштаба Израиля совещаются в Ливане

22:08 674

Впервые с начала наземной операции на юге Ливана глава Генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар провели совещание по оценке оперативной обстановки, передают израильские СМИ.

В совещании, проходившем на ливанской территории, принимали участие также другие командиры, участвующие в военной операции в Ливане.

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