Главы Общей службы безопасности и Генштаба Израиля совещаются в Ливане
22:08 674
Впервые с начала наземной операции на юге Ливана глава Генерального штаба армии Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар провели совещание по оценке оперативной обстановки, передают израильские СМИ.
В совещании, проходившем на ливанской территории, принимали участие также другие командиры, участвующие в военной операции в Ливане.
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