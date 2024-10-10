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«Бои усиливаются»: Израиль обратился к миротворцам ООН

22:24 1654

Израиль сосредоточен на борьбе с организацией «Хезболла» и рекомендует миротворческим силам ООН (UNIFIL) на юге Ливана отступить на север на 5 км, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.

«Мы рекомендуем UNIFIL переместиться на 5 км к северу, чтобы избежать опасности, так как боевые действия усиливаются, а ситуация вдоль Голубой линии остается нестабильной в результате агрессии «Хезболлы», - сказал Данон.

Данон подчеркнул, что Израиль не стремится оставаться в Ливане, но «готов предпринять необходимые шаги, чтобы оттеснить террористов «Хезболлы» от северной границы и обеспечить безопасность 70 тыс. жителей Израиля, которые стали беженцами в своей стране».

В UNIFIL сообщили, что Армия обороны Израиля преднамеренно обстреляла объект на территории штаб-квартиры миротворцев на мысе Рас-эн-Накура, удар нанес танк Merkava.

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