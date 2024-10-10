127 стран присоединились к инициативе Азербайджана

«Призыв к всеобщему прекращению огня», объявленный 21 сентября, в дату, отмечаемую как Международный день мира, в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата получил поддержку всех государств-членов Движения неприсоединения. Соответствующую информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На сегодняшний день к инициативе присоединились 127 стран. Цель инициативы - привлечь внимание к важности связи между конфликтом и изменением климата, поиск коллективного пути решения для защиты наиболее уязвимых групп, а также поощрение сотрудничества, которое может способствовать миру между народами. В призыве выражается просьба ко всем сторонам соблюдать прекращение огня в течение ноября, когда будет проходить сессия СОР29, подчеркивается уверенность в том, что в свете фундаментального посыла СОР29 человечество сможет справиться с политическими проблемами и консолидироваться.

«Призыв к всеобщему прекращению огня», наряду с государствами, получает поддержку более тысячи представителей международных институтов, частного сектора, структур гражданского общества и влиятельных общественных деятелей.

С полным текстом инициативы можно ознакомиться по ссылке: https://cop29.az/az/news/cop29-presidency-officially-launches-joint-solemn-appeal-for-a-cop29-truce