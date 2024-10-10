Русским удалось повредить один из комплексов Patriot ВСУ

В среду, 9 октября, Минобороны РФ обнародовало видео ударов ракетами «Искандер-М» по развернутому в боевое положение ЗРК Patriot в Днепропетровской области. На кадрах видно, как российские ракеты врезаются в землю в относительной близости от элементов ЗРК. В Минобороны РФ заявили, что в результате удара якобы уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, кабину боевого управления AN/MSQ-104 и пусковую установку из состава этого ЗРК. Также заявляется о повреждении еще одной пусковой установки и гибели части персонала ЗРК.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что «враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. В тот день ЗРК Patriot вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет. И часть удалось перехватить». Он отметил, что «это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе».

Игнат напомнил, что Patriot относится к стационарным системам ПВО, которые не могут вступать в бой с колес. Поэтому мгновенно изменить позицию они не могут.