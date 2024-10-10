В ВСУ подтвердили продвижение россиян
Россиянам удалось захватить несколько улиц на окраине Торецка (город в Донецкой области Украины), используя тактику выжженной земли, сообщила представитель оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.
Ранее россияне контролировали часть улицы Центральной в городе и теперь захватили несколько соседних.
«Им это удалось, разрушив все дома и укрытия на этих улицах. Но противнику тоже негде будет укрываться. Однако командование российской армии потери никак не учитывает. Они просто выжигают город и дальше штурмуют малыми группами», - объяснила Бобовникова.