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Хуситы продолжают бесчинствовать

23:07 529

Йеменские хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам в Красном море и Индийском океане.

Атакованный танкер Olympic Spirit повстанцы идентифицировали как принадлежащий США, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари.

«Первая операция была направлена против американского нефтяного танкера Olympic Spirit в Красном море. По судну было выпущено 11 баллистических ракет и два беспилотника, в результате чего оно серьезно пострадало», - сказал представитель движения.

Как утверждает Сари, второе судно было атаковано в Индийском океане - хуситы якобы нанесли удар крылатой ракетой по контейнеровозу St. John. Представитель хуситов также заявил, что атака на судно обусловлена «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

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