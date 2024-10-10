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Северная Корея строит субмарину. Возможно, ядерную

23:26 186

Северная Корея могла начать строить новую субмарину. Она может работать на ядерном топливе, пишет The War Zone со ссылкой на разведку Южной Кореи.

«Обнаружены частичные признаки, которые, судя по всему, являются началом строительства подводной лодки», – сказано в отчете Агентства военной разведки Южной Кореи.

Пока достоверно неизвестно, идет ли речь о строительстве субмарины на ядерном топливе. Причина в том, что проект находится на ранних стадиях.

Один из представителей южнокорейского разведведомства рассказал агентству Yonhap, что работы по строительству подводной лодки были зафиксированы в северо-восточном районе Синпо, предположительно, на заводе подводных лодок в Понгдэ. Отмечается, что эта подлодка была куда больше ранее представленных Северной Кореей. Ее тоннаж и другие детали могут быть установлены позже, по мере строительства объекта.

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