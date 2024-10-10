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Убийства женщин всколыхнули Турцию. Реакция Эрдогана

10 октября 2024, 23:45 2715

Общественность Турции всколыхнули жестокие нападения в последние дни на женщин, волна протестов прошла по стране. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ужесточить уголовное законодательство, пишет Politico.

Издание отмечает, что в этом году в стране было убито около 300 женщин. На протестных маршах, проходящих в городах Турции, требуют от правительства покончить с безнаказанностью виновных и остановить волну насилия.

На прошлой неделе страну потрясло, пишет Politico, убийство девушки по имени Икбал Узунер. Убийца обезглавил жертву, затем покончил с собой. Он сбросил голову девушки с исторических городских стен Стамбула в присутствии ее матери. В тот же день мужчина убил еще одну молодую женщину, Айшенур Халил, перерезав ей горло.

Несколькими днями ранее, в сентябре, была убита 26-летняя служащая полиции. Подозреваемым в убийстве стал ранее неоднократно судимый рецидивист.

В среду, 9 октября, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с парламентской группой своей правящей Партии справедливости и развития: «Серия недавних событий, мученическая смерть женщины-полицейского и два жестоких убийства молодых женщин, вызвала справедливую реакцию в нашей стране. Нас беспокоит, что преступники с десятками уголовных дел в их досье разгуливают на свободе». Эрдоган пообещал ужесточить систему исполнения наказаний и прекратить досрочное освобождение осужденных.

Движение «Мы остановим фемицид» сообщило, что только в минувшем сентябре в Турции были убиты мужчинами 34 женщины, еще 20 погибли в том же месяце при подозрительных обстоятельствах.

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