Принцесса Кэтрин после окончания химиотерапии появилась на публике

Принцесса Уэльская вместе с супругом нанесла неожиданный визит в Саутпорт, где в частном порядке встретились с семьями трех детей, трагически погибших в июле этого года в результате нападения злоумышленника.

По словам источников, близких к королевской семье, принцесса Кэтрин решила присоединиться к принцу Уильяму, чтобы «продемонстрировать местному сообществу свою поддержку, сочувствие и сострадание».

Королевский визит в приморский Саутпорт на северо-западе страны особо не афишировался, чтобы дать возможность в приватной обстановке встретиться с родителями трагически погибших детей и учительницей танцев, которая также стала свидетельницей нападения, и присутствие Кэтрин стало для всех приятной неожиданностью.

По окончании лечебного курса супруга принца Уильяма постепенно возвращается к исполнению своих королевских обязанностей, и визит в Саутпорт стал важным шагом в этом направлении, отмечает BBC. Кэтрин говорила о том, что у нее бывают «хорошие и плохие дни», и Кенсингтонский дворец предупредил, что расписание ее появлений на публике может подвергаться изменениям в последнюю минуту.

Королевская чета полтора часа провела с семьями трех погибших девочек, которым было от 6 до 9 лет, и встретилась с работниками служб спасения.

Трагедия произошла в июле, когда 17-летний Аксель Рудакубана ворвался с ножом на урок танцев в танцевальном клубе Hart Space. Две девочки погибли на месте, 11 человек, в том числе 8 детей, получили ранения, позже в больнице скончалась еще одна девочка. Аксель, сын иммигрантов из Руанды, родившийся уже в Уэльсе и имеющий британское гражданство, был арестован на месте преступления. Ему были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.